'Spajsica' Emma Bunton po 20 letih zveze pred oltar

Emma Bunton , 45-letna glasbenica, je na svojem Instagramu delila romantično fotografijo s svojim izbrancem in pod njo napisala "Gospod in gospa Jones!" . S svojimi sledilci in oboževalci je delila veselo novico, da sta se s partnerjem končno poročila. Zaljubljenca sta v zvezi že 20 let, a sta se za naslednji korak odločila šele zdaj.

Emma in Jade sta postala par leta 1998 in imata dva otroka. Eno leto po začetku zveze sta se razšla in v vmesnem času je bila Emma v zvezi s športnikom Riom Fernandom. Novembra 2000 sta se Emma in Jade znova združila in od takrat naprej vztrajala skupaj. Zaročila sta se šele leta 2011 in se deset let kasneje torej končno sprehodila do oltarja in svojo ljubezen tudi uradno ovekovečila. Skupaj imata dva otroka, 14-letno Beau in 10-letnega Tatea.

Emma je sicer že večkrat javno povedala, da si ne želi poroke in da ji to ne pomeni nič. Izjavila je, da ne potrebujeta poroke, da bi dokazala, da se imata rada in da sta si usojena, a leta 2017 je prvič pokazala, da si je očitno premislila: "Ja, bilo bi lepo, kajne? Že tako ali tako mi pravi žena in jaz njemu rečem mož. Prepričana sem, da sva eden tistih parov, ki si bo slej kot prej premislil. Nikoli ne reci nikoli."