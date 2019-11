'Spajsica' razgaljeno fotografijo po nesreči poslala mami

"Nekaj dni me ni bilo doma, vendar sva bila zelo zaljubljena in všeč mi je bilo spati ob njem, saj sva bila neprestano skupaj," je začela zgodbo, poroča The Mirror. "Tako sem se odločila, da mu bom poslala nagajivo sporočilo," je odločno povedala in razkrila, da je posnela fotografijo, na kateri je bila pomanjkljivo oblečena, poleg pa je napisala, 'pogrešam te' in jo po nesreči poslala svoji mami.

Buntonova je dejala, da sta se z mamo incidentu smejali, saj sta si bili vedno zelo blizu. "Na srečo z mamo govorim vsaj desetkrat na dan in sva najboljši prijateljici," je povedala. "Ima zelo dober smisel za humor, vendar me je bilo vseeno na smrt strah,"je priznala.