'Spajsica' s soprogom in zakoncema Ecclestone dopustuje na Hrvaškem

47-letna Geri Halliwell Horner, poročena z vodjo ekipe Red Bull Formula 1, Christianom Hornerjem, te dni počitnikuje na Hrvaškem, kjer so jo v spremstvu soproga in zakoncev Ecclestone opazili tamkajšnji fotografi. Na hrvaških spletnih portalih je zaokrožil tudi posnetek, na katerem se je zbrana družba sprehodila po dubrovniških ulicah, Geri in Christian pa sta si vzela nekaj časa tudi za poziranje Berniejevi soprogiFabiani Flosi, ki je trenutek sreče ovekovečila s svojim telefonskim aparatom.

Geri je nekaj dopustniških utrinkov delila na svojem uradnem Instagram profilu in razkrila, da se je preizkusila tudi v vožnji vodnega skuterja.