Spajsica zanikala govorice o skrivni romanci

Kar nekaj let so čakali oboževalci britanske zasedbe Spice Girls, da so jo znova uzrli na odru. Maja se je tako končno začela turneja, ki je imela že kar nekaj težav. A dekleta se ne dajo, turnejo mislijo izpeljati čim bolje. Oboževalci in mediji pa ne spremljajo samo njihove glasbene plati, ampak tudi, kaj dogaja v njihovem zasebnem življenju.

Zadnje čase je bila najbolj 'na tapeti' Mel B. Predvsem zaradi grde ločitve, kjer so na plano prišli številni detajli iz njenega zakonskega življenja, ki jih je opisala tudi v knjigi Brutally Honest (Brutalno Iskreno), v kateri je spregovorila o desetletju nasilnega odnosa, ki ga je preživela v zakonu z nekdanjim soprogom Stephenom Belafontejem. Potem je tukaj njena nedavna izjava, da je bila spolno aktivna s sočlanico skupine ...

Zdaj pa so v Veliki Britaniji zaokrožile govorice, da se je 44-letna pevka zapletla z 29-letno pevko Jess Glynne, ki tudi sodeluje na njihovi turneji. Mediji so poročali, da pevki zelo veliko časa preživita skupaj, da je med njima v zaodrju prisotna velika kemija, po končanih nastopih pa naj bi skupaj hodili ven in se zabavali dolgo v noč, druženje pa naj bi se nato nadaljevalo tudi v jutro ...

Seveda so te govorice dosegle tudi zvezdnico, ki je zdaj vsem medijem odločno zatrdila, da med njima ni nič ljubezenskega, je pa pristno prijateljstvo, kajti dekleti sta na isti valovni dolžini.