Spajsice niso želele nastopiti z Adele: Kdo bi želel peti z njo?

Mel C , članica britanske dekliške glasbene skupine Spice Girls, je razkrila, da so dekleta zavrnila glasbeno sodelovanje s priljubljeno glasbenico Adele . Slednja se je kot velika oboževalka 'Spajsic' udeležila njihovega koncerta na londonskem Wembleyju, kjer naj bi želela z dekleti tudi zapeti, a je nastopajoče niso povabile na oder. ''Kdo bi želel peti z Adele,'' je dejala Mel C in namignila, da bi jih slednja na odru zaradi svoje prepoznavnosti in priljubljenosti utegnila celo zasenčiti.

31-letna Adele dekletom, kot kaže, ni zamerila. Na svojem Instagram profilu je delila serijo fotografij in videoposnetkov, na katerih je ovekovečila trenutke vidno dobre zabave. Razkrila je, da se je zadnjega koncerta skupine Spice Girls udeležila pred 21 leti: ''Oiiii zadnjič sem Spice Girls na Wembleyju videla pred 21 leti. Nocoj sem se s svojimi najbližjimi in najdražjimi jokala, smejala, kričala in plesala. Ponovno sem se zaljubila v svojo mlajšo različico.''Dodala je, da ji je dekliška glasbena skupina služila kot velik navdih pri njenem odraščanju in zapisala: ''Nobena skrivnost ni, kako zelo jih imam rada in kako močno so vplivale name. Končno sem spoznala Ginger (Geri Halliwell), se napila z dekleti in iskreno, ne morem verjeti, kako daleč sem prišla. Hvala za vso norost, ki jo lahko živim. Brez vas, petih britanskih legend, mi ne bi uspelo. Rada vas imam!''