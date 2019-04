'Spajsice' odpovedale svetovno turnejo zaradi lezbičnega škandalčka

Svetovna turneja ni več v igri za Spice Girls potem, ko sta je Mel B nedavno v oddajiPiercea Morgana razkrila, da sta z Geri Horner Halliwell nekoč imeli lezbično izkušnjo.

Kot je poročal časopisThe Mail On Sunday, naj bi se "spajsice" Geri, Emma, Mel B in Mel C, brezVictorie Beckham, že pred tem "škandalčkom" odrekle turneji, četudi so jo napovedovale že nekaj let. A očitno se je moralo nekje nekaj krepko zatakniti.

Menda naj bi pripravljale vrsto koncertov po ZDA, Avstraliji in na Daljnem Vzhodu, potem ko bodo 15. junija končale britansko turnejo s kar tremi koncerti na Wembleyju.

A se je četverica po "dramatičnem" obratu dogodkov zdaj drugim koncertom odpovedala, skoraj pa se ne bi zgodili niti trinajst britanskih koncertov. Na koncu so se strinjale, da morajo vsaj te "oddelati", saj so podpisale pogodbo in nočejo razočarati oboževalcev, a očitno bo teh trinajst koncertov tudi zadnja priložnost, da lahko Spice Girls doživite v živo.

Po javnem sporu okoli tega, ali sta Mel B in Geri dejansko imeli lezbično razmerje, sta Mel C in Emma Bunton bili kot nekakšni mirovnici, saj sta morali miriti razburjeno javnost, oboževalce in tudi kolegici. Kljub temu sta pripravljeni na še kakšen "ženski ravs", ki se bo zagotovo zgodil med njihovimi pripravami na koncerte, ki jih bodo izvedle med 27. majem in 15. junijem.

Geri namreč trenutno ne more biti v isti sobi z Mel B, ki je dejala, da sta bili na vrhuncu slave "lezbični ljubimki", Geri pa je to zanikala, da "preprosto ni res". Koncerti po svetu tako niso več aktualni, oboževalci pa se bodo morali potruditi in obiskati kakega od napovedanih v Cardiffu, Manchestru, Coventryju, Sunderlandu, Edinburghu, Bristolu ali Londonu.