Velika vrnitev 'Spajsic': tokrat brez ene članice

'Spajsice' so napovedale svojo veliko vrnitev, a tokrat brez pomembne članice - Posh Spice oziroma Victorie Beckham. Pop glasbena skupina Spice Girls je nastala v devetdesetih letih preteklega stoletja, njihov debitantski album pa je postal najbolje prodajan album ženske glasbene skupine vseh časov.

Legendarna ženska glasbena skupina Spice Girls, ki je plenila pozornost v devetdesetih letih preteklega stoletja, je po daljem obdobju 'upokojitve' napovedala svojo veliko vrnitev. Petčlanska skupina se vrača v nekoliko okrnjeni podobi, saj bo nastopala brez ene izmed ustanoviteljic, Victorie Beckham oziroma Posh Spice. Ta se je kljub vabilu, da bi ponovno zaplavala v glasbene vode in kolegicam pomagala obuditi preteklo slavo, odločila za posvečenost tistemu, kar počne že nekaj let: modi in oblikovanju ter družinskemu življenju.

Spice Girls se vračajo s turnejo, ki se bo predvidoma začela poleti 2019 FOTO: Profimedia

Melanie Brown, znana pod vzdevkom Scary Spice, je pred časom gostovala v eni izmed pogovornih oddaj, kjer je voditelju Jamesu Cordenu zaupala, da se bo sama zagotovo pridružila svoji 'nekdanji' skupini: ''Niti svojih 'Spice' oblačil nisem mogla pustiti zaprtih v škatli, visela so v kotu moje spalnice in ko so prišle prijateljice na obisk, smo se včasih preoblačile v kostume ter zabavale ... Čeprav se bo morda slišalo nekoliko samovšečno, sem res ponosna na vse, kar smo v preteklih letih dosegle.''

Mel B se je razgovorila o tem, da komaj čaka prihajajoče nastope FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev bo Victoria Beckham kljub dejstvu, da s svojimi nekdanjimi sočlanicami ne bo nastopala, zaradi pogodbe zadržala pravico do delnega dobička, ki ga bo skupina s svojimi nastopi uspela ustvariti. 'Spajsice' bodo tako nastopile kot 'štiriperesna deteljica', njihova turneja, ki bo luč sveta ugledala prihodnje leto, pa bo vključevala 12 nastopov.

Victoria Beckham se ne bo pridružila svojim kolegicam - nastopati bodo morale brez nje FOTO: Profimedia

Zgodovina skupine Spice Girls Britanska glasbena skupina Spice Girls je bila ustanovljena leta 1994. Prvotno jo je tvorilo pet članic: Victoria Adams (poročena Beckham) kot Posh Spice, Melanie Brown kot Scary Spice, Melanie Chisholm kot Sporty Spice, Emma Bunton kot Baby Spice in Geri Halliwell kot Ginger Spice. Ob začetku svoje kariere so podpisale pogodbo z založbo Virgin Records in leta 1996 izdale svoj debitantski singl Wannabe, ki je zasedel vrh glasbenih lestvic v več kot tridesetih državah in je prispeval k temu, da so dekleta kmalu postala svetovni fenomen. Njihov debitantski album Spice je z več kot 28 milijoni prodanih izvodov postal najbolje prodajan album ženske glasbene skupine vseh časov in je obenem zaslužen tudi za njihov veliki preboj. Dekleta so skupno prodala več kot 80 milijonov izvodov singlov in albumov. Tako so postala najbolje prodajana ženska glasbena skupina vseh časov, ena najbolje prodajanih pop glasbenih skupin vseh časov in najuspešnejša britanska glasbena skupina od Beatlov dalje. V devetdesetih letih preteklega stoletja so članice skupine obveljale za največje ikone in po podatkih ankete revije Trivial Pursuit, ki je bila izvedena na 1000 posameznikih, je 80 odstotkov vseh anketiranih menilo, da je njihova podoba predstavnic 'girl power-ja' preoblikovala takratno desetletje.

Najuspešnejša dekliška glasbena skupina FOTO: Profimedia