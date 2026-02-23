V nekaj urah spala s 400 moškimi in enemu od njih izpolnila največjo željo

Bonnie Blue je po svojem podvigu, ko je lanskega januarja v 12 urah spala s kar 1057 moškimi, zdaj imela pred seboj nov izziv. V želji po zanositvi je spala s kar 400 moškimi. Slednji naj bi v vrsti pred vilo v Londonu čakali kar sedem ur, da bi dobili svojo priložnost.

"Slabo mi je, imam glavobol, in ko rečem glavobol, mislim mega migreno," je povedala v videoposnetku, v katerem je zdaj razkrila, da pričakuje dojenčka. Nato je naredila domači test nosečnosti in priznala, da je malo živčna. Nekaj minut kasneje se je vrnila pred kamero in razkrila težko pričakovan rezultat: "Ja, definitivno sem noseča," je dejala. Ustvarjalka vsebin za odrasle je tako v začetku meseca med dogodkom, katerega so snemali, spala s stotinami moških v želji po zanositvi. "Želela sem, da bi moški, ki so si najbolj želeli postati očetje, z najmočnejšimi plavalci, dobili prednostni dostop na začetek vrste," je dejala po poročanju TMZ-ja.

Bonnie Blue FOTO: Profimedia

Tokrat ji je bilo pomembno, da z moškimi, ki bi lahko potencialno postali očetje njenega otroka, naveže stik. "Zato sem na dan dogodka zbrala vzorce DNK. Tokrat mi je bilo pomembno, da si zapomnim več kot le velikost njihovega penisa, zato sem dobila njihove vzorce DNK in kontaktne podatke," je priznala bodoča mamica. Zatrdila je tudi, da so udeleženci predhodno morali opraviti testiranje na spolno prenosljive bolezni. "Razen standardnih stvari, britja in tuširanja, niso bili sprejeti nobeni dodatni previdnostni ukrepi," je dejala in dodala, da se je po dogodku počutila odlično. Bonnie, katere pravo ime je Tia Billinger, je v preteklosti večkrat spregovorila o svojih težavah s plodnostjo. "Leta sem poskušala zanositi z bivšim partnerjem in res, res sem se mučila, zato bi se morala odločiti za umetno oploditev," je lanskega junija povedala za Us Weekly in dodala: "Zato si želim, da bi lahko rekla, da bom morda zanosila, vendar nisem v položaju, ko bi lahko zanosila po naravni poti."