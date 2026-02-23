Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

V nekaj urah spala s 400 moškimi in enemu od njih izpolnila največjo željo

London, 23. 02. 2026 15.07 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
E.K.
Bonnie Blue

Po tem, ko je spala s 400 moškimi v poskusu zanositve, je Bonnie Blue javnosti razkrila, da je noseča. Udeleženci tovrstnega dogodka za pristop niso potrebovali izpolniti veliko kriterijev, morali pa so se stuširati, pobriti in opraviti testiranje za spolno prenosljive bolezni. Ustvarjalka vsebin za odrasle je zbrala tudi njihove DNK-vzorce in kontaktne podatke.

Bonnie Blue je po svojem podvigu, ko je lanskega januarja v 12 urah spala s kar 1057 moškimi, zdaj imela pred seboj nov izziv. V želji po zanositvi je spala s kar 400 moškimi. Slednji naj bi v vrsti pred vilo v Londonu čakali kar sedem ur, da bi dobili svojo priložnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Slabo mi je, imam glavobol, in ko rečem glavobol, mislim mega migreno," je povedala v videoposnetku, v katerem je zdaj razkrila, da pričakuje dojenčka. Nato je naredila domači test nosečnosti in priznala, da je malo živčna. Nekaj minut kasneje se je vrnila pred kamero in razkrila težko pričakovan rezultat: "Ja, definitivno sem noseča," je dejala.

Ustvarjalka vsebin za odrasle je tako v začetku meseca med dogodkom, katerega so snemali, spala s stotinami moških v želji po zanositvi. "Želela sem, da bi moški, ki so si najbolj želeli postati očetje, z najmočnejšimi plavalci, dobili prednostni dostop na začetek vrste," je dejala po poročanju TMZ-ja.

Bonnie Blue
Bonnie Blue
FOTO: Profimedia

Tokrat ji je bilo pomembno, da z moškimi, ki bi lahko potencialno postali očetje njenega otroka, naveže stik. "Zato sem na dan dogodka zbrala vzorce DNK. Tokrat mi je bilo pomembno, da si zapomnim več kot le velikost njihovega penisa, zato sem dobila njihove vzorce DNK in kontaktne podatke," je priznala bodoča mamica.

Zatrdila je tudi, da so udeleženci predhodno morali opraviti testiranje na spolno prenosljive bolezni. "Razen standardnih stvari, britja in tuširanja, niso bili sprejeti nobeni dodatni previdnostni ukrepi," je dejala in dodala, da se je po dogodku počutila odlično.

Bonnie, katere pravo ime je Tia Billinger, je v preteklosti večkrat spregovorila o svojih težavah s plodnostjo. "Leta sem poskušala zanositi z bivšim partnerjem in res, res sem se mučila, zato bi se morala odločiti za umetno oploditev," je lanskega junija povedala za Us Weekly in dodala: "Zato si želim, da bi lahko rekla, da bom morda zanosila, vendar nisem v položaju, ko bi lahko zanosila po naravni poti."

Razlagalnik

Bonnie Blue, katere pravo ime je Tia Billinger, je postala znana po tem, ko je januarja lani v samo 12 urah imela spolne odnose s 1057 moškimi. Ta dogodek je bil dokumentiran in je pritegnil veliko medijske pozornosti, kar je postavilo temelje za njene nadaljnje podvige v želji po zanositvi.

Spolno prenosljive bolezni (SPB), znane tudi kot spolno prenosljive okužbe (SPO), so okužbe, ki se običajno prenašajo s spolnim stikom. Ti stiki lahko vključujejo vaginalni, analni ali oralni seks. Obstaja veliko različnih vrst SPB, vključno z bakterijskimi, virusnimi in parazitskimi okužbami. Nekatere pogoste SPB vključujejo klamidijo, gonorejo, sifilis, herpes, HPV (humani papilomavirus) in HIV. Mnoge SPB je mogoče zdraviti, zlasti če se odkrijejo zgodaj, nekatere pa, kot je HIV, trenutno ni mogoče pozdraviti, vendar jih je mogoče obvladovati z zdravili. Redno testiranje in varna spolna praksa sta ključna za preprečevanje širjenja SPB.

DNK (deoksiribonukleinska kislina) je molekula, ki nosi genetske informacije vseh znanih živih organizmov. Vsebuje navodila za razvoj, delovanje, rast in razmnoževanje organizmov. Vzorce DNK se običajno zbira za identifikacijo, raziskave ali v primeru Bonnie Blue, za potencialno ugotavljanje očetovstva. Z analizo DNK je mogoče ustvariti genetski profil posameznika, ki je edinstven za vsako osebo (razen pri enojajčnih dvojčkih). V tem primeru bi zbiranje DNK vzorcev od moških omogočilo, da bi se v primeru potrebe ali želje po potrditvi očetovstva, lahko kasneje opravil genetski test.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Bonnie Blue nosečnost odnosi Tia Billinger

Zlata olimpijka Eileen Gu po osvojeni zlati medalji izvedela, da ji je umrla babica

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ice_Cat
23. 02. 2026 16.12
Cestitke za clanek. Verjamem , da je blazno "poucen".......po naslovu sodec!
Odgovori
+1
1 0
pisarniški stol
23. 02. 2026 16.09
Ubogo dete, nič krivo za svoje bodoče trpljenje.
Odgovori
+2
2 0
B00m
23. 02. 2026 15.54
Kakšni pozitivni poučni članki. Neverjetno kaj vse se objavlja.
Odgovori
+5
5 0
Wolfman
23. 02. 2026 15.42
Sine jo bo, težko mi je reči, ampak jo bo.
Odgovori
+0
1 1
PegySue
23. 02. 2026 15.38
Srečen otrok, ko bo izvedel,na kakšen način je bil izbran njegov oče....
Odgovori
+14
14 0
Amor Fati
23. 02. 2026 15.37
Čakte malo, kaj ni ona Srbkinja podrla njen rekord? Pa ni kao ena med podiranjem rekorda, padla z balkona?
Odgovori
+1
1 0
sangoma
23. 02. 2026 15.35
Kaj vse tlači tole našo zemljo...
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
Portal
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
vizita
Portal
Zakaj vas sladkor naredi še bolj lačne
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
cekin
Portal
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543