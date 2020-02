Španija zaradi spolnega nadlegovanja žensk odpoveduje nastope Placida Dominga

Špansko kulturno ministrstvo se zaveda resnosti dejanj in izraža solidarnost ženskam, ki so vpletene, zato je odpovedalo pevčev del v operni predstavi Luisa Fernanda v madridskem Teatru de la Zarzuela, ki je bila predvidena za sredino meseca maja. Sporočilo ministrstva je javnost doseglo le dan po tem, ko so se pojavile obtožbe glede Domingovega dve desetletji dolgega neprimernega obnašanja na višjem vodstvenem položaju v washingtonski narodni operi ter operi v Los Angelesu.

Kulturni minister José Manuel Rodríguez Uribes je v sporočilu razložil: ''Glede na to, da je Domingo želel prevzeti odgovornost za svoja dejanja, je naša obveza, da se na to odzovemo. Tako menimo, da trenutno ni pravi čas za njegova pojavljanja v predstavah, ki so na sporedu. Odločitev smo sprejeli na podlagi dejstev, ki jih je podal pevec sam.''S tem je izpostavil ravno to, da je sum o njegovi nedolžnosti odveč, saj je tenorist z opravičilom dejanja priznal in zato zanj na javnih prireditvah ni prostora. Pod vprašajem je tudi njegovo pojavljanje v operi La Triviata v produkciji španskega Teatra Real, v podroben pregled pa so primer vzele tudi operne hiše po Avstriji.