Tuja scena

Španska davčna uprava mora Shakiri vrniti več kot 55 milijonov evrov

Madrid, 18. 05. 2026 15.01

E.K. STA
Shakira

Špansko sodišče je odločilo, da davčna uprava ni imela pravne podlage za obdavčitev Shakire v letu 2011, saj pevka v državi ni prebivala dovolj dolgo, da bi pridobila status davčne rezidentke. Sodišče je razveljavilo kazni za Shakiro in naložilo španski davčni upravi vračilo več kot 55 milijonov evrov.

Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: AP

Sodišče je izpostavilo, da davčni organi niso uspeli dokazati, da je pevka leta 2011 v Španiji preživela več kot 183 dni, kar je zakonsko določen prag, po katerem morajo prebivalci v državi plačati dohodnino.

Sodišče je ugotovilo, da je zvezdnica v Španiji preživela 163 dni in da davčni organi niso uspeli dokazati, da je imela pevka središče svojih ekonomskih interesov v omenjeni državi, je zapisalo v sodbi, ki je bila objavljena prejšnji mesec.

V sodbi so odredili povračilo izplačanih zneskov skupaj z zakonskimi obrestmi, s tem pa razveljavili večmilijonske kazni, ki so jih zvezdnici naložili davčni organi, ko so jo v letu 2011 neupravičeno obravnavali kot davčno rezidentko v Španiji. Te so skupaj presegle 55 milijonov evrov in so vključevale približno 24 milijonov evrov dohodnine, skoraj 25 milijonov evrov glob za kršitev ter obresti.

Sodba je bila razglašena v času, ko se Shakira približuje zaključku svoje rekordne svetovne turneje Women Don't Cry Anymore. Septembra jo čaka niz koncertov v Madridu.

Shakira pevka davki denar sodišče

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jafalical
18. 05. 2026 16.30
Pravilno
Fery Zaka
18. 05. 2026 16.22
Popolnoma logično, da je sodišče tako odločilo. Čudno bi bilo, če bi drugače.
Volja
18. 05. 2026 15.52
Velika neprijetnost za špansko davkarijo.
CelyCely
18. 05. 2026 16.11
Nah, birokrati nikoli ne odgovarjajo.
Kviz
18. 05. 2026 15.28
Pravilno, tile levnuhi podpirajo samo lenuhe in kradejo tistim ki delajo.
Volja
18. 05. 2026 15.49
Glede na tvoje izrazoslovje mocno dvomim, da si delovno aktiven državljan.
FejsBrukica
18. 05. 2026 16.01
Pa tudi v šolo najbrž ni hodil.
