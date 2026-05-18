Španska davčna uprava mora Shakiri vrniti več kot 55 milijonov evrov

Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri , ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Sodišče je izpostavilo, da davčni organi niso uspeli dokazati, da je pevka leta 2011 v Španiji preživela več kot 183 dni, kar je zakonsko določen prag, po katerem morajo prebivalci v državi plačati dohodnino.

Sodišče je ugotovilo, da je zvezdnica v Španiji preživela 163 dni in da davčni organi niso uspeli dokazati, da je imela pevka središče svojih ekonomskih interesov v omenjeni državi, je zapisalo v sodbi, ki je bila objavljena prejšnji mesec.

V sodbi so odredili povračilo izplačanih zneskov skupaj z zakonskimi obrestmi, s tem pa razveljavili večmilijonske kazni, ki so jih zvezdnici naložili davčni organi, ko so jo v letu 2011 neupravičeno obravnavali kot davčno rezidentko v Španiji. Te so skupaj presegle 55 milijonov evrov in so vključevale približno 24 milijonov evrov dohodnine, skoraj 25 milijonov evrov glob za kršitev ter obresti.