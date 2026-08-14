Španska Ibiza priljubljeno stičišče zvezdnikov z vseh vetrov

Če ste tudi vi eden od tistih, ki si za dopust radi izberete potovanje z letalom na katerega od otokov, kot je denimo Ibiza, se lahko nadejate, da boste srečali številne zvezdnike. Prav španski otok je namreč že dolga leta stičišče, kamor radi zahajajo tako svetovno znani igralci, pevci in tudi številni športniki.

Ibiza FOTO: Shutterstock

V poletnem času tako tam ni nič nenavadnega srečati zvezdnike, ki s svojimi luksuznimi jahtami pljujejo ob obali, se občasno odločijo za obisk kopnega in kulinarično razvajanje ali zabavanje v klubih, dneve pa izkoriščajo za poležavanje in namakanje v kristalnem morju.

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Zadnje dni so oboževalci ob obali Ibize opazili luksuzno jahto dirkaškega zvezdnika Charlesa Leclerca. Dirkač formule 1 je najprej dopustoval ob obalah Sardinije, s svojo nosečo ženo Alexandro pa se je nato očitno odločil obiskati še španski otok.

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Pozornim očem obiskovalcev ni ušel niti sveže zaljubljen Kyilan Mbappe. Francoski nogometaš proste poletne trenutke pred novo sezono preživlja v družbi novega dekleta Ester Expósito. Španska igralka in slavni športnik svoje zveze ne skrivata več, saj sta se na jahti brez sramu prepuščala romantičnim trenutkom, padali pa so tudi strastni poljubi. In če sta se Leclercova odločila najprej v Italijo in nato v Španijo, sta Francoz in Španka ubrala drugačno pot, saj so njuno jahto v zadnjih dneh že opazili na Sardiniji.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Zvezdnik si je s prijatelji privoščil kosilo. Profimedia

Leonardo DiCaprio je imel med hojo opravka s telefonom. Profimedia

Vittoria Ceretti si je za obisk Ibize izbrala kopalke z ujemajočim se napisom. Profimedia





Ne le športnih zvezdnikov, v bližini otoka, je trentuno mogoče ujeti tudi Leonarda DiCapria. Slavni igralec tam dopustuje s svojo drago Vittorio Ceretti. Zaljubljenca sta se iz jahte izkrcala na obalo, kjer sta si s prijatelji privoščila kosilo v eni od restavracij, po fotografijah sodeč pa se je družba na otoku zelo zabavala.

Kdo vse je letos obiskal Ibizo?