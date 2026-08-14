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Španska Ibiza priljubljeno stičišče zvezdnikov z vseh vetrov

Ibiza, 14. 08. 2026 09.57 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
leonardo dicaprio

Če želite poleti srečati kakšnega zvezdnika, pa naj bo to igralec, pevec ali pa kar vrhunski športnik, ne potrebujete čez lužo, saj se jih večina mudi bljižje nam. Španska Ibiza je namreč že leta priljubljeno stičišče znanih obrazov, ki s svojimi luksznimi jahtami plujejo ob obali otoka zabave in se prepuščajo uživanju v morskih radostih.

Če ste tudi vi eden od tistih, ki si za dopust radi izberete potovanje z letalom na katerega od otokov, kot je denimo Ibiza, se lahko nadejate, da boste srečali številne zvezdnike. Prav španski otok je namreč že dolga leta stičišče, kamor radi zahajajo tako svetovno znani igralci, pevci in tudi številni športniki. 

Ibiza
Ibiza
FOTO: Shutterstock

V poletnem času tako tam ni nič nenavadnega srečati zvezdnike, ki s svojimi luksuznimi jahtami pljujejo ob obali, se občasno odločijo za obisk kopnega in kulinarično razvajanje ali zabavanje v klubih, dneve pa izkoriščajo za poležavanje in namakanje v kristalnem morju. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadnje dni so oboževalci ob obali Ibize opazili luksuzno jahto dirkaškega zvezdnika Charlesa Leclerca. Dirkač formule 1 je najprej dopustoval ob obalah Sardinije, s svojo nosečo ženo Alexandro pa se je nato očitno odločil obiskati še španski otok. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozornim očem obiskovalcev ni ušel niti sveže zaljubljen Kyilan Mbappe. Francoski nogometaš proste poletne trenutke pred novo sezono preživlja v družbi novega dekleta Ester Expósito. Španska igralka in slavni športnik svoje zveze ne skrivata več, saj sta se na jahti brez sramu prepuščala romantičnim trenutkom, padali pa so tudi strastni poljubi. In če sta se Leclercova odločila najprej v Italijo in nato v Španijo, sta Francoz in Španka ubrala drugačno pot, saj so njuno jahto v zadnjih dneh že opazili na Sardiniji.

Ne le športnih zvezdnikov, v bližini otoka, je trentuno mogoče ujeti tudi Leonarda DiCapria. Slavni igralec tam dopustuje s svojo drago Vittorio Ceretti. Zaljubljenca sta se iz jahte izkrcala na obalo, kjer sta si s prijatelji privoščila kosilo v eni od restavracij, po fotografijah sodeč pa se je družba na otoku zelo zabavala.

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Kdo vse je letos obiskal Ibizo?

Na otoku zabave se trenutno mudi hrvaška vplivnica in didžejka Ivana Knoll, ki je v enem od klubov srečala tudi vrhunsko manekenko Stello Maxwell. Zmago na svetovnem prvenstvu in osvojitev pokala so julija tam praznovali tudi španski nogometaši na čelu z Marcosom Llorentejem in Ferranom Torresom. Istega meseca so oboževalci tam opazili še nekdanjega nogometaša Davida Beckhama in košarkarskega titana Michaela Jordana, ki sta si privoščila skupno kosilo. Konec junija pa je tam dopustovala tudi atraktivna Hrvatica Maja Šuput

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KOMENTARJI2

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krjola
14. 08. 2026 11.52
vse pijano in drogirano...razvrat...
Odgovori
+1
1 0
zajfa
14. 08. 2026 12.11
Bilo včasih, tako kot je treba ... Itak, da bo pjano in zadrogirano, ljudje rabijo malo počitka od tega bolanega vsakdana.
Odgovori
+1
1 0
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