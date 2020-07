Španski nogometaš Segio Ramos dobil četrtega sina

"Neizmerno sem vesel, da vam lahko predstavim Maxima Adriana. Rodil se je 26. julija ob 18:56 in je težek 3.270 gramov. Mamica in dojenček se počutita odlično. Pilar, življenje moje, občudujem te! Noro te imam rad!" je zapisal nogometaš španskega kluba Real Madrid Sergio Ramos ob rojstvu četrtega sina.

Pilar Rubio in Segio imata sicer že tri sinove: petletnega Sergia, štiriletnega Marca in Alejandra, ki je marca dopolnil eno leto. Zaljubljenca sta se poročila lanskega junija v seviljski katedrali, skupaj pa sta že sedem let.

Da pričakujeta četrtega otroka, je Pilar potrdila januarja. V času nosečnosti je bila izjemno aktivna in je poleg svojega dela televizijske voditeljice svojim sledilcem naInstagramu še naprej svetovala, kako se prehranjevati in telovaditi.