Španski nogometaš zavrnil namigovanja, da je gej

Ko so fotografije Marcosa Llorenteja in Ferrana Torresa, na katerih slednji na lice poljublja svojega rojaka, preplavile splet, sta španska nogometaša molčala. Zdaj pa ima Llorente očitno dovolj lažnih namigovanj, da sta s prijateljem zaradi nedolžnega poljuba tudi ljubezensko povezana, in se je odločil prekiniti molk.
Španski vezist, ki igra za klub Atletico Madrid skupaj z našim Janom Oblakom, je odločno zatrdil, da ni istospolno usmerjen. "Sva soigralca, ki sta le sproščeno slavila osvojen naslov svetovnih prvakov na dopustu na Ibizi," je dejal v uradni izjavi, s katero je želel razjasniti svojo pozicijo glede neresničnih informacij, ki so se v kratkem času razširile po spletu. "Nisem gej, imam ženo in otroke in zame obstajata le dva spola. Nisem član LGBT-skupnosti. Enako velja za Ferrana, tudi on ima rad ženske," je dejal 31-letnik.
S temi besedami je Španec ostro zanikal namigovanja, da sta z rojakom, ki igra za nogometni klub Barcelona in je v finalu Španiji prinesel zmago, v zvezi. Poudaril je še, da se mu zdijo takšne govorice smešne in nepreverjene, predvsem pa so v popolnem nasprotju z njegovo dejansko naravo in osebnim življenjem. S tem je želel odpraviti vse dvome o svojem življenjskem slogu, ki so nastali zaradi napačne interpretacije prijateljske fizične naklonjenosti med proslavljanjem športnega uspeha.
Številni ljubitelji nogometa so na družbenih omrežjih podprli Llorenteja in zapisali, da se je v medijih znova pretiravalo brez potrebe. Mnogi so mnenja, da so takšni odnosi med soigralci v športu nekaj povsem običajnega in da španska kultura dovoljuje ter celo spodbuja izražanje tovrstne naklonjenosti med tesnimi prijatelji. Za njih poljubi in objemi na zabavi po osvojenem naslovu niso razlog za kakršne koli sklepe o spolni orientaciji posameznika. Njuni oboževalci so obenem še poudarili, da bi se javnost morala bolj osredotočiti na njune dosežke na igrišču kot pa na interpretacijo proslavljanja.