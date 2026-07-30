Španski nogometaš zavrnil namigovanja, da je gej

Ko so fotografije Marcosa Llorenteja in Ferrana Torresa, na katerih slednji na lice poljublja svojega rojaka, preplavile splet, sta španska nogometaša molčala. Zdaj pa ima Llorente očitno dovolj lažnih namigovanj, da sta s prijateljem zaradi nedolžnega poljuba tudi ljubezensko povezana, in se je odločil prekiniti molk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Španski vezist, ki igra za klub Atletico Madrid skupaj z našim Janom Oblakom, je odločno zatrdil, da ni istospolno usmerjen. "Sva soigralca, ki sta le sproščeno slavila osvojen naslov svetovnih prvakov na dopustu na Ibizi," je dejal v uradni izjavi, s katero je želel razjasniti svojo pozicijo glede neresničnih informacij, ki so se v kratkem času razširile po spletu. "Nisem gej, imam ženo in otroke in zame obstajata le dva spola. Nisem član LGBT-skupnosti. Enako velja za Ferrana, tudi on ima rad ženske," je dejal 31-letnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

S temi besedami je Španec ostro zanikal namigovanja, da sta z rojakom, ki igra za nogometni klub Barcelona in je v finalu Španiji prinesel zmago, v zvezi. Poudaril je še, da se mu zdijo takšne govorice smešne in nepreverjene, predvsem pa so v popolnem nasprotju z njegovo dejansko naravo in osebnim življenjem. S tem je želel odpraviti vse dvome o svojem življenjskem slogu, ki so nastali zaradi napačne interpretacije prijateljske fizične naklonjenosti med proslavljanjem športnega uspeha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke