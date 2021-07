Španski sodnik zahteva sojenje za pevko Shakiro

Španski sodnik Marco Jesus Juberias se je odločil, da bo sprožil sodni postopek proti pevki Shakiri , saj ima dovolj dokazov, da zvezdnica ni plačevala davkov. 44-letna Shakira naj bi utajila za kar 14,5 milijona evrov davkov od zaslužka med letoma 2012 in 2014. Sodnik je že odredil preiskavo, tej pa bo glede na izsledke sledilo še sojenje.

"Dokumenti, priloženi tožbi, so zadosten dokaz za nepravilnosti, temu pa lahko sledi sojenje," je zapisal sodnik. Tožilec trdi, da je zvezdnica v tem obdobju živela v Kataloniji, Shakirini zagovorniki pa se s tem ne strinjajo in dokazujejo, da se je 44-letnica v Španijo preselila šele leta 2015, zato do države ni imela obveznosti.

Zvezdničini pravni zastopniki so v izjavi zapisali, da je bil tak dokument pričakovan in da pevkina odvetniška ekipa ostaja optimistična in sodeluje s sodiščem. Shakira se je preselila v Španijo zaradi partnerja, ki je nogometaš kluba FC Barcelona, Gerarda Piqueja, s katerim imata dva otroka, par pa sta od leta 2011.