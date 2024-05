Špansko sodišče opustilo preiskavo domnevne davčne utaje Shakire

Eden od pevkinih zagovornikov Pau Molins je pozdravil odločitev sodišča in dodal, da se je s tem "končala obrekovalna kampanja davčnih organov" proti Shakiri ter da je to "dokaz, da pevka nikoli ni goljufala" . Kot je še povedal, je njegova stranka "pomirjena ker je sodišče priznalo, da ni storila kaznivega dejanja goljufije".

Novembra lani je sicer zvezdnica v zadnjem trenutku sklenila poravnavo s španskim državnim tožilstvom, ki jo je obtožilo, da je špansko državo ogoljufala za 14,5 milijona evrov za obdobje med letoma 2012 in 2014. Tožilstvo je za pevko zahtevalo več kot osemletno zaporno kazen. Shakira je obtožbe zanikala in dejala, da se je v Španijo za stalno preselila šele leta 2015, v omenjenem obdobju pa da je bila zavezana k plačilu davkov na Bahamih. Zatrdila je tudi, da je plačala vse davke in obresti.

Proces naj bi sicer trajal tri tedne, sodišče pa naj bi zaslišalo skoraj 120 prič. Vendar je pevka v okviru poravnave plačala več kot sedem milijonov evrov kazni ter pristala na triletno pogojno kazen. "Otresti se moram stresa in čustvenih obremenitev zadnjih nekaj let ter se osredotočiti na stvari, ki jih imam rada - na svoja otroka in vse priložnosti, ki se mi obetajo v karieri, vključno s prihajajočo svetovno turnejo in novim albumom," je tedaj sporočila pevka.

Sedeminštiridesetletna Shakira zdaj živi v Miamiju s svojima sinovoma, potem ko se je po desetletnem razmerju razšla z nekdanjim španskim nogometašem Gerardom Piquejem.