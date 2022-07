Špansko tožilstvo za Shakiro zahteva osem let zapora

Špansko tožilstvo bo za kolumbijsko pevko Shakiro zahtevalo osem let zaporne kazni zaradi domnevne utaje davkov v skupni vrednosti 14,5 milijona evrov v obdobju med letoma 2012 in 2014, so sporočili danes. Zvezdnica se je odločila za sojenje v Barceloni, potem ko je njena odvetniška ekipa v začetku tega tedna zavrnila dogovor s tožilci.

Shakira je španskim davčnim organom že vrnila 14,5 milijona evrov in tri milijone evrov obresti, čeprav je to ne odvezuje sojenja, potem ko so tožilci proti njej vložili šest obtožnic zaradi davčne goljufije. Glasbenica sicer lahko še vedno sklene dogovor s tožilstvom, poroča španska tiskovna agencija EFE. icon-expand Shakira FOTO: AP Tožilci trdijo, da je pevka od leta 2011 dejansko živela v Barceloni s svojim nekdanjim partnerjem, branilcem FC Barcelone Gerardom Piquejem, medtem ko je bila do leta 2015 davčna rezidentka Bahamov, kjer ni dohodnine. PREBERI ŠE Shakira zavrnila ponudbo tožilca, soočila se bo s sojenjem Shakira vztraja pri svoji nedolžnosti in trdi, da je bilo njeno davčno ravnanje brezhibno. Njena odvetniška ekipa vztraja, da je od leta 2004 prebivala na Bahamih, v letih, ki so sledila, pa neprestano potovala. Šele leta 2015 naj bi v Španiji prebivala dovolj dolgo, da je izpolnjevala davčne zahteve.