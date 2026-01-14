Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Špansko tožilstvo začenja preiskavo zoper Julia Iglesiasa

Madrid, 14. 01. 2026 09.06 pred 3 urami 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Julio Iglesias

Dve ženski sta španskega pevca Julia Iglesiasa obtožili spolnih napadov. Obe sta bili pri 82-letniku zaposleni in trdita, da je ta uspel zlorabo v prisilnem, grozečem in nasilnem okolju, v kakršnem sta takrat živeli, prikazati kot nekaj normalnega.

Špansko tožilstvo začenja preiskavo zoper pevca Julia Iglesiasa zaradi obtožb spolnih napadov dveh žensk, ki sta bili pri njem zaposleni. O napadih sta prva poročala španski portal elDiario.es in ameriška televizijska mreža Univision. Ženski sta bili zaposleni na pevčevih posestvih v Punta Cani v Dominikanski republiki in Lyford Cayju na Bahamih, obe pa trdita, da so se spolni napadi zgodili leta 2021.

Julio Iglesias se sooča z obtožbami spolnih napadov.
Julio Iglesias se sooča z obtožbami spolnih napadov.
FOTO: Profimedia

Kot poročata španski spletni portal in ameriška televizija, se pevec na obtožbe javno še ni odzval, jih je pa zanikala ženska, ki je zaposlena kot upravnica zvezdnikovih nepremičnin na Karibih in dejala, da so nesmiselne.

Ena od žensk, ki je domačinka, njeno ime pa so v poročilih spremenili v Rebecca, je zatrdila, da jo je pevec ob koncu dneva redno vabil v svojo sobo, kjer se je je dotikal brez privolitve na neprimernih mestih. "Zlorabil me je skoraj vsako noč. Počutila sem se kot predmet, kot sužnja," je povedala 22-letna Dominikanka, ki je dodala, da je morala s še eno zaposleno in pevcem sodelovati v trojčkih. Iglesiasa je obtožila tudi klofutanja.

Druga ženska, ki so jo v članku poimenovali Laura, je venezuelska fizioterapevtka, zvezdnika pa je obtožila, da jo je brez njenega privoljenja poljubljal na usta in jo otipaval po prsih. Dodala je, da ji je nenehno grozil, da jo bo odpustil, nadzoroval, koliko je pojedla in jo spraševal, kdaj ima menstruacijo.

Julio Iglesias
Julio Iglesias
FOTO: Profimedia

"Govoril mi je, da sem debela in moram shujšati," je dejala in dodala, da je bilo delovno okolje tako prirejeno, da je bila zloraba nekaj normalnega. Kljub temu, da je sama zavračala spolne odnose, pa so bila med zaposlenimi dekleta, ki tega niso mogla. Zato je z njimi počel, kar je hotel, je dodala.

elDiario.es in Univision, ki sta primer skupaj preiskovala tri leta, trdita, da imata dokaze, med katerimi so tudi fotografije, izpiski telefonskih klicev, tekstovna sporočila in zdravniške kartoteke. Navajata tudi trditve nekdanjih Iglesiasovih uslužbencev, ki so delovno okolje opisali kot zelo stresno in vedno podvrženo grožnjam.

Laura in Rebecca sta 5. januarja vložili tožbo proti Iglesiasu zaradi spolnega napada in trgovine z ljudmi na nacionalnem sodišču, ki preiskuje kazniva dejanja, domnevno storjena zunaj meja Španije.

Čeprav se pevec na obtožbe javno ni odzval, pa je to storil njegov prijatelj Jaime Peñafiel, ki jih je označil za absolutne laži. Novinar in Iglesiasov prijatelj Miguel Ángel Pastor pa je dejal, da še ni slišal, da bi pevec kdaj storil kaj takšnega. Odzvala se je tudi španska ministrica za enakost Ana Redondo, ki je izrazila upanje, da bo preiskava ustrezno izvedena. "Ko ni privolitve, je to napad," je zapisala na družbenem omrežju.

Razlagalnik

Julio Iglesias je eden najbolj znanih in komercialno najuspešnejših španskih pevcev na svetu. S svojo kariero, ki se je začela v 60. letih 20. stoletja, je postal mednarodna zvezda, znan po svojih romantičnih baladah v španščini, pa tudi v številnih drugih jezikih, kot so angleščina, francoščina, portugalščina, italijanščina in nemščina. Njegova glasba je pogosto opisana kot mešanica popa, latinskoameriške glasbe in tradicionalnih španskih melodij. Julio Iglesias je znan po svojem prepoznavnem vokalnem slogu in je prodal več kot 300 milijonov plošč po vsem svetu, kar ga uvršča med najbolje prodajane glasbene izvajalce vseh časov. Je oče slavnega pevca Enriqueja Iglesiasa.

Trgovina z ljudmi je sodobna oblika suženjstva, ki vključuje novačenje, prevoz, premeščanje, nastanitev ali sprejem oseb s silo, grožnjo, prevaro ali drugimi oblikami prisile z namenom izkoriščanja. Cilj izkoriščanja je lahko delovna ali spolna eksploatacija, prisilno beračenje, nezakonito pridobivanje organov ali druge oblike suženjstva. Trgovina z ljudmi krši temeljne človekove pravice in je kaznivo dejanje po mednarodnem in nacionalnem pravu. Žrtve so pogosto ranljive osebe, ki so jih prevarali z obljubami o boljšem življenju ali zaposlitvi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
julio iglesias obtožbe spolni napad preiskava pevec

Conchita Wurst se 'umika iz evrovizijskega konteksta'

VOYO prinaša kultne klasike naše regije, ki so zaznamovale generacije

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
zadovoljna
Portal
V bazenu se nista mogla upreti strastem
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
5 živil, ki jih morajo uživati ženske po 35. letu
5 živil, ki jih morajo uživati ženske po 35. letu
Vsi govorijo o frizuri Nicole Kidman
Vsi govorijo o frizuri Nicole Kidman
vizita
Portal
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji
Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Vroča zapeljivka, ob kateri se topi led
Vroča zapeljivka, ob kateri se topi led
Nenavaden plen: Tatovi odnesli samo klobase
Nenavaden plen: Tatovi odnesli samo klobase
Skrivnosti trenerja Real Madrida: družina, posel in skrita ljubezen
Skrivnosti trenerja Real Madrida: družina, posel in skrita ljubezen
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitro kosilo iz ene ponve
Hitro kosilo iz ene ponve
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450