Špansko tožilstvo začenja preiskavo zoper Julia Iglesiasa

Špansko tožilstvo začenja preiskavo zoper pevca Julia Iglesiasa zaradi obtožb spolnih napadov dveh žensk, ki sta bili pri njem zaposleni. O napadih sta prva poročala španski portal elDiario.es in ameriška televizijska mreža Univision . Ženski sta bili zaposleni na pevčevih posestvih v Punta Cani v Dominikanski republiki in Lyford Cayju na Bahamih, obe pa trdita, da so se spolni napadi zgodili leta 2021.

Kot poročata španski spletni portal in ameriška televizija, se pevec na obtožbe javno še ni odzval, jih je pa zanikala ženska, ki je zaposlena kot upravnica zvezdnikovih nepremičnin na Karibih in dejala, da so nesmiselne.

Ena od žensk, ki je domačinka, njeno ime pa so v poročilih spremenili v Rebecca, je zatrdila, da jo je pevec ob koncu dneva redno vabil v svojo sobo, kjer se je je dotikal brez privolitve na neprimernih mestih. "Zlorabil me je skoraj vsako noč. Počutila sem se kot predmet, kot sužnja," je povedala 22-letna Dominikanka, ki je dodala, da je morala s še eno zaposleno in pevcem sodelovati v trojčkih. Iglesiasa je obtožila tudi klofutanja.

Druga ženska, ki so jo v članku poimenovali Laura, je venezuelska fizioterapevtka, zvezdnika pa je obtožila, da jo je brez njenega privoljenja poljubljal na usta in jo otipaval po prsih. Dodala je, da ji je nenehno grozil, da jo bo odpustil, nadzoroval, koliko je pojedla in jo spraševal, kdaj ima menstruacijo.