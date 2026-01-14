Špansko tožilstvo začenja preiskavo zoper Julia Iglesiasa

Špansko tožilstvo začenja preiskavo zoper pevca Julia Iglesiasa zaradi obtožb spolnih napadov dveh žensk, ki sta bili pri njem zaposleni. O napadih sta prva poročala španski portal elDiario.es in ameriška televizijska mreža Univision. Ženski sta bili zaposleni na pevčevih posestvih v Punta Cani v Dominikanski republiki in Lyford Cayju na Bahamih, obe pa trdita, da so se spolni napadi zgodili leta 2021.
Kot poročata španski spletni portal in ameriška televizija, se pevec na obtožbe javno še ni odzval, jih je pa zanikala ženska, ki je zaposlena kot upravnica zvezdnikovih nepremičnin na Karibih in dejala, da so nesmiselne.
Ena od žensk, ki je domačinka, njeno ime pa so v poročilih spremenili v Rebecca, je zatrdila, da jo je pevec ob koncu dneva redno vabil v svojo sobo, kjer se je je dotikal brez privolitve na neprimernih mestih. "Zlorabil me je skoraj vsako noč. Počutila sem se kot predmet, kot sužnja," je povedala 22-letna Dominikanka, ki je dodala, da je morala s še eno zaposleno in pevcem sodelovati v trojčkih. Iglesiasa je obtožila tudi klofutanja.
Druga ženska, ki so jo v članku poimenovali Laura, je venezuelska fizioterapevtka, zvezdnika pa je obtožila, da jo je brez njenega privoljenja poljubljal na usta in jo otipaval po prsih. Dodala je, da ji je nenehno grozil, da jo bo odpustil, nadzoroval, koliko je pojedla in jo spraševal, kdaj ima menstruacijo.
"Govoril mi je, da sem debela in moram shujšati," je dejala in dodala, da je bilo delovno okolje tako prirejeno, da je bila zloraba nekaj normalnega. Kljub temu, da je sama zavračala spolne odnose, pa so bila med zaposlenimi dekleta, ki tega niso mogla. Zato je z njimi počel, kar je hotel, je dodala.
elDiario.es in Univision, ki sta primer skupaj preiskovala tri leta, trdita, da imata dokaze, med katerimi so tudi fotografije, izpiski telefonskih klicev, tekstovna sporočila in zdravniške kartoteke. Navajata tudi trditve nekdanjih Iglesiasovih uslužbencev, ki so delovno okolje opisali kot zelo stresno in vedno podvrženo grožnjam.
Laura in Rebecca sta 5. januarja vložili tožbo proti Iglesiasu zaradi spolnega napada in trgovine z ljudmi na nacionalnem sodišču, ki preiskuje kazniva dejanja, domnevno storjena zunaj meja Španije.
Čeprav se pevec na obtožbe javno ni odzval, pa je to storil njegov prijatelj Jaime Peñafiel, ki jih je označil za absolutne laži. Novinar in Iglesiasov prijatelj Miguel Ángel Pastor pa je dejal, da še ni slišal, da bi pevec kdaj storil kaj takšnega. Odzvala se je tudi španska ministrica za enakost Ana Redondo, ki je izrazila upanje, da bo preiskava ustrezno izvedena. "Ko ni privolitve, je to napad," je zapisala na družbenem omrežju.
Julio Iglesias je eden najbolj znanih in komercialno najuspešnejših španskih pevcev na svetu. S svojo kariero, ki se je začela v 60. letih 20. stoletja, je postal mednarodna zvezda, znan po svojih romantičnih baladah v španščini, pa tudi v številnih drugih jezikih, kot so angleščina, francoščina, portugalščina, italijanščina in nemščina. Njegova glasba je pogosto opisana kot mešanica popa, latinskoameriške glasbe in tradicionalnih španskih melodij. Julio Iglesias je znan po svojem prepoznavnem vokalnem slogu in je prodal več kot 300 milijonov plošč po vsem svetu, kar ga uvršča med najbolje prodajane glasbene izvajalce vseh časov. Je oče slavnega pevca Enriqueja Iglesiasa.
Trgovina z ljudmi je sodobna oblika suženjstva, ki vključuje novačenje, prevoz, premeščanje, nastanitev ali sprejem oseb s silo, grožnjo, prevaro ali drugimi oblikami prisile z namenom izkoriščanja. Cilj izkoriščanja je lahko delovna ali spolna eksploatacija, prisilno beračenje, nezakonito pridobivanje organov ali druge oblike suženjstva. Trgovina z ljudmi krši temeljne človekove pravice in je kaznivo dejanje po mednarodnem in nacionalnem pravu. Žrtve so pogosto ranljive osebe, ki so jih prevarali z obljubami o boljšem življenju ali zaposlitvi.
