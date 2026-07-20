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Tuja scena

Špansko zmago proslavljala tudi Richard Gere in Javier Bardem

New York, 20. 07. 2026 14.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.J.
Richard Gere in Javier Bardem

Šport združuje. To so dokazale tudi polne tribune na sinočnjem finalu svetovnega prvenstva, kjer se je trlo zvezdniških imen. Pozornost je med drugim pritegnil igralski tandem – Richard Gere in Javier Bardem. Oblečena v španski dres, obdana z družino in po koncu tekme opita zaradi veselja ob španski zmagi.

Na spletu se množijo fotografije zvezdnikov z včerajšnjega finala, še posebej je navdušil legendarni igralec Richard Gere.

Njegova žena, Alejandra Silva Gere, je delila serijo fotografij s stadiona. Pozirala je z Gerejem in enim od svojih sinov, Albertom Friedlandom, na enem od posnetkov pa je prikazala tudi slavje po zmagi.

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Alejandra je delila tudi fotografijo z igralcem Javierjem Bardemom, na kateri sta z Richardom pozirala vidno srečna.

"Obstajajo trenutki, za katere že v tistem hipu veš, da jih ne boš nikoli pozabil. Današnji je bil eden takšnih. V New Jerseyju smo skupaj z družino, prijatelji in tisoči navijačev spremljali, kako je Španija osvojila naslov svetovnega prvaka. Veselje, napetost, objemi in ponos so se prepletali v nepozabno izkušnjo, ki nas je znova spomnila, kako močno lahko šport povezuje ljudi," je zapisala Alejandra pod vtisom izkušnje. Ob tem je tudi reprezentanci poslala iskrene čestitke.

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Bardem je s svojim posrečenim plesom ob zmagi španskega moštva poskrbel za spletno senzacijo - mnogi so ga posnemali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetku so sledili številni komentarji navijačev, le nekateri med njimi pa so bili: "Svet praznuje s Španijo", "Čestitamo", "Čestitamo, imamo radi tega človeka".

Spomnimo, da je Bardem že prej spremljal srečanja španske reprezentance, kjer je na nedavnem srečanju med Španijo in Francijo na tribunah izrazil jasno podporo palestinskemu ljudstvu.

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