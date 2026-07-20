Špansko zmago proslavljala tudi Richard Gere in Javier Bardem

Njegova žena, Alejandra Silva Gere , je delila serijo fotografij s stadiona. Pozirala je z Gerejem in enim od svojih sinov, Albertom Friedlandom , na enem od posnetkov pa je prikazala tudi slavje po zmagi.

Alejandra je delila tudi fotografijo z igralcem Javierjem Bardemom, na kateri sta z Richardom pozirala vidno srečna.

"Obstajajo trenutki, za katere že v tistem hipu veš, da jih ne boš nikoli pozabil. Današnji je bil eden takšnih. V New Jerseyju smo skupaj z družino, prijatelji in tisoči navijačev spremljali, kako je Španija osvojila naslov svetovnega prvaka. Veselje, napetost, objemi in ponos so se prepletali v nepozabno izkušnjo, ki nas je znova spomnila, kako močno lahko šport povezuje ljudi," je zapisala Alejandra pod vtisom izkušnje. Ob tem je tudi reprezentanci poslala iskrene čestitke.