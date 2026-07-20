Špansko zmago proslavljala tudi Richard Gere in Javier Bardem

Na spletu se množijo fotografije zvezdnikov z včerajšnjega finala, še posebej je navdušil legendarni igralec Richard Gere.
Njegova žena, Alejandra Silva Gere, je delila serijo fotografij s stadiona. Pozirala je z Gerejem in enim od svojih sinov, Albertom Friedlandom, na enem od posnetkov pa je prikazala tudi slavje po zmagi.
Alejandra je delila tudi fotografijo z igralcem Javierjem Bardemom, na kateri sta z Richardom pozirala vidno srečna.
"Obstajajo trenutki, za katere že v tistem hipu veš, da jih ne boš nikoli pozabil. Današnji je bil eden takšnih. V New Jerseyju smo skupaj z družino, prijatelji in tisoči navijačev spremljali, kako je Španija osvojila naslov svetovnega prvaka. Veselje, napetost, objemi in ponos so se prepletali v nepozabno izkušnjo, ki nas je znova spomnila, kako močno lahko šport povezuje ljudi," je zapisala Alejandra pod vtisom izkušnje. Ob tem je tudi reprezentanci poslala iskrene čestitke.
Bardem je s svojim posrečenim plesom ob zmagi španskega moštva poskrbel za spletno senzacijo - mnogi so ga posnemali.
Videoposnetku so sledili številni komentarji navijačev, le nekateri med njimi pa so bili: "Svet praznuje s Španijo", "Čestitamo", "Čestitamo, imamo radi tega človeka".
Spomnimo, da je Bardem že prej spremljal srečanja španske reprezentance, kjer je na nedavnem srečanju med Španijo in Francijo na tribunah izrazil jasno podporo palestinskemu ljudstvu.
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