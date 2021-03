Spearsova spregovorila o dokumentarnem filmu o sebi: Jokala sem dva tedna

Pevka je prekinila medijski molk in dejala, da je bila ob ogledu filma "osramočena" ter v solzah zaradi načina, na katerega je bila prikazana. "Dokumentarnega filma si v celoti nisem ogledala. Videla sem le delčke, zaradi načina, na katerega so me prikazali, sem se počutila osramočeno," je zapisala na omrežju Instagram in dodala:"Jokala sem dva tedna ... občasno jočem tudi sedaj."

39-letnica, ki oboževalcem na družbenih omrežjih pogosto ponudi posnetke, na katerih pleše na različne zvrsti glasbe, je ob zapisu tokrat objavila video, na katerem se giblje ob hitu zasedbe Aerosmith, in ob tem dodala, da je to nekaj, kar ji je pomagalo, da se počuti "divje in človeško ter živo." Ob tem je strnila še nekaj besed, ki se dotikajo vsebine dokumentarca:"Moje življenje je bilo vedno predmet opazovanja, vse življenje so me obsojali. Bila sem popolnoma razgaljena ob tem, ko sem nastopala pred ljudmi."