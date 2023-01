Spektakularna vrnitev Beyonce na odprtju luksuznega hotela v Dubaju

Beyonce je nastopila na otvoritvi luksuznega hotela v Dubaju, kar je njen prvi koncert po več kot štirih letih. Na prestižnem dogodku hotelskega resorta Atlantis The Royal so imeli glasbenico čast slišati le izbrani gostje, saj je šlo za zaprt dogodek, namenjen povabljenim vplivnežem in novinarjem.

Beyonce je v soboto presenetila s koncertom v hotelu Atlantis the Royal, kjer so bili med izbranimi gosti tudi manekenka Kendall Jenner, pevec Liam Payne, igralka Ellen Pompeo in komičarka Rebel Wilson. Pevska diva jim je prepevala približno uro in pol, na odru pa se ji je poleg številnih plesalcev in drugih nastopajočih pridružila 11-letna hči Blue Ivy, s katero sta prvič v živo zapele pesem Brown Skin Girl iz nove verzije filma Levji kralj. Zvezdnica je občinstvu povedala, da poleg hčere koncert spremljajo še njen mož Jay-Z s petletnima dvojčkoma Rumi in Sirjem ter njeni starši. Na dogodku, ki je povabljenim obljubljal vikend, kjer njihove sanje postanejo njihova destinacija, je bila prepovedana uporaba telefona, a je kljub temu v javnost pricurljalo nekaj fotografij in posnetkov.

Glasbena predstava se je začela s pesmijo At Last, ki jo je pospremil ognjemet, Beyonce pa se je med koncertom kar trikrat preoblekla. Zapela je 19 pesmi, med njimi uspešnice, kot so Beautiful Liar, Halo in Crazy in Love, na repertoar pa ni uvrstila pesmi z zadnjega albuma Renaissance. Ker gre za album, ki je posvečen temnopoltim predstavnikom LGBTQ+ skupnosti, Guardian poroča, da so nekateri oboževalci izpostavili, da morda razlog leži v prav tem. Homoseksualnost je namreč v Združenih arabskih emiratih nezakonita. Glasbeniki so se v preteklosti zaradi nastopov v državah s podobno politiko, ki krši človekove pravice, znašli pod plazom kritik. Nicki Minaj je leta 2019 odpovedala svoj nastop v Savdski Arabiji, po tem, ko jo je k temu pozvala newyorška organizacija za človekove pravice, medtem ko je Justin Bieber dve leti kasneje v državi nastopil, kljub neodobravanju aktivistov.

