Spektakularna vrnitev modne revije Victoria's Secret z zvezdniško zasedbo

Po šestih letih premora se je modna znamka Victoria's Secret vrnila z velikim šovom. Na prestižni modni pisti so se zbrale številne zvezdnice, vključno s sestrama Hadid, Angel Reese in Emily Ratajkowski, ki so predstavile najnovejše kreacije. Spektakularen dogodek je v New Yorku znova združil zvezdniško ekipo modelov in glasbenikov.

Modna revija Victoria's Secret je znana po svojih zabavnih in energičnih nastopih. Namesto da bi se manekenke sprehajale po modni pisti z resnim izrazom, kot na mnogih drugih modnih revijah, so lepotice na pisti pogosto igrive in nasmejane, medtem ko razkazujejo spodnje perilo.

Modna revija Victoria's Secret FOTO: Profimedia icon-expand

Za še večji spektakel poskrbijo tudi glasbeniki, letos so navzoče v New Yorku s svojim nastopom navdušile Missy Elliott, Karol G, Madison Beer in članice K-pop skupine TWICE. Med osrednjimi zvezdnicami na modni reviji Victoria's Secret 2025 sta bili tokrat manekenki Bella Hadid in Gigi Hadid. Sestri sta bili vidni v več kreacijah, pri čemer se je Gigi – tokrat že petič na tem prestižnem dogodku – najprej sprehodila v rožnatem čipkastem kompletu, nato pa še v belem stezniku z ogromnimi angelskimi krili.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





Bella je na odru presenetila z blond pričesko in zablestela v rdečem kompletu spodnjega perila, videz pa je dopolnila z visokimi nogavicami. Kasneje se je sprehodila še v srebrnem kompletu, na hrbtu pa je nosila velika cvetlična krila. Modni šov Victoria's Secret 2025 je pozdravil tudi nove talente in nekatere debitante. Med njimi je bila zvezdnica WNBA, Angel Reese. "Uresničila sem sanje," je dejala 23-letnica. Še en pomemben debi pa je pripadal Emily Ratajkowski, ki se je kljub prejšnjemu sodelovanju z znamko prvič pojavila na njihovi modni brvi. 34-letnica je nosila cvetlično kreacijo z ogromnimi orhidejnimi cvetovi in izrazila navdušenje, da je lahko del kampanje skupaj z manekenkami, kot so Gisele in Naomi.

Angel Reese FOTO: Profimedia icon-expand

Priprave na takšno modno revijo pa zahtevajo visoko raven discipline in telesne pripravljenosti. "Trener me je sedem dni na teden pošteno preizkušal," je nekaj dni pred spektaklom v objavi na Instagramu razkrila manekenka Anok Yai in dodala: "Pripravljam hrbtne mišice za krila. Pravkar grem na sprehod in moja zadnjica bo lepo okrogla."

Anok Yai FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub večletnemu premoru je modni šov po šestih letih znova navdušil javnost in sodelujoče. "To je najbolj glamurozna, vznemirljiva, bleščeča, zabavna, rožnata različica mojega dela," je dejala Gigi Hadid in dodala: "Ob vsakem dogodku sem drugačna različica sebe."

Emily Ratajkowski FOTO: Profimedia icon-expand

Z vključitvijo raznolikih modelov, kot so nosečnica Jasmine Tookes, ki je odprla šov, in zvezdnice ženske severnoameriške košarkarske lige, pa blagovna znamka nakazuje pomemben premik k bolj relevantnemu in reprezentativnemu prikazovanju žensk.