Spice Girls se ob 25. obletnici delovanja podajajo na svetovno turnejo

Članice najbolj znane ženske skupine so navdušene, saj bodo svoj jubilej – 25. obletnico delovanja – proslavile na najboljši možni način. Leta 2021 se namreč podajajo na svetovno koncertno turnejo. To bo zadnje odrsko druženje 'začimbic', ki so tudi v zasebnem življenju velike prijateljice.

Prisotnost na turneji so potrdile štiri od petih članic. Glasbene hite, kot soWannabe, Say you'll be there, Mama in drugi, bodo na odru izvajale le Emma Bunton – Baby Spice, Geri Halliwell (poročena Horner) – Ginger Spice, Scary Spice s pravim imenom Melanie Brown ter Melanie Chisholm, znana kot Sporty Spice. Odsotna bo torej samo Victoria Beckham, ki se članicam ni želela pridružiti že v ponovni združitvi leta 2019. Posh Spice je popolnoma predana modni industriji in s svojimi linijami oblačil navdušuje stroko ter uporabnice.

icon-expand Štirica na lanskem koncertu na londonskem Wembleyju FOTO: Profimedia

Govorice o tem, da je to resnično zadnja turneja, sovpadajo z dejstvom, da se bodo legendarne "spajsice" od svojih oboževalcev poslovile na koncertih po Evropi, Združenih državah Amerike ter tudi v Avstraliji. Novica je navdušene oboževalce dosegla, potem ko naj bi Mel C svoje načrte za prihodnje leto delila s svojimi bližnjimi prijatelji. Povedala je, da se s pevskimi kolegicami redno dobiva na sestankih prek aplikacije Zoom, v katerih se pogovarjajo o podrobnostih turneje. Lanskoletna turneja Spice World Tour je bila velika uspešnica in samo v Združenem kraljestvu in Irski razprodala koncertna prizorišča, prodanih naj bi bilo kar 700 tisoč koncertnih vstopnic.

icon-expand Spice Girls leta 1997, ko so delovale kot povezana celota petih pevk. Kmalu zatem je skupino zapustila Ginger Spice. FOTO: Profimedia