Spike Lee zapustil spremljevalko, potem ko je zagledal svojo sedanjo ženo

Srečala sta se v Washingtonu, D.C. na Kongresnem srečanju temnopoltih, je dejal 67-letnik in pojasnil, da je bil na dogodku predvajan napovednik za njegov film Malcolm X. Tonya je bila tam v imenu svojega očeta, ki je bil takrat blagajnik Philipa Morrisa. "Torej tisti večer sem že imel zmenek," je povedal. "Torej grem na stranišče in vidim to žensko, ki prihaja k meni – in vem, da se morda sliši banalno, vendar je res – čas se je ustavil. Rekel sem si: 'Prekleto!' Kasneje je to rekla tudi sama. Tako sva se samo pogledala in potem nisva več videla," se je spominjal režiser. "To noč se je veliko dogajalo. Predstaviti sem moral napovednik za Malcolm X. Tonya ima svojo verzijo zgodbe, jaz pa svojo," je dodal in se pošalil, da je njegova različica pravilna. "Veš kaj, Tonye ni tukaj, zato povej svojo različico," se je pošalila voditeljica Kelly Corrigan.