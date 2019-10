'Splet naredi vse bolj dramatično, kot je v resnici'

Potem ko so tuji mediji pisali o nočnem srečanju Kylie Jenner z nekdanjim partnerjem Tygo , je vplivnica sedaj govorice na Twitterju zanikala. Namigovanja o skrivnem srečanju resničnostne zvezdnice z 29-letnim raperjem so preplavila splet, kmalu po tem, ko sta skupaj s Travisom Scottom javnosti sporočila, da razmišljata o razhodu.

Kylie Jenner in Travis Scott sta prekinila razmerje in si vzela nekaj časa.

Paparaci so Kylie ujeli, ko je zapuščala studio v Hollywoodu skupaj s prijateljicama Anastasio Karanikolaou in Kelsey Calemine, tam pa naj bi bil po poročanju Daily Mailatudi Tyga. Domneve pa je zvezdnica utišala s tvitom: "Splet naredi vse stokrat bolj dramatično kot je v resnici. S Tygo se ponoči nisva dobili na skrivnem srečanju. Videli so me, ko sem v studijo pripeljala prijateljici, kjer je bil po naključju tudi on."