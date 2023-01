Splet navdušen nad Andrewem Garfieldom, ki se spogleduje z novinarko

Po spletu je zaokrožil posnetek Andrewa Garfielda, v katerem se precej očitno spogleduje z znano novinarko Amelio Dimoldenberg. Oboževalci so bili nad njegovo sposobnostjo osvajanja navdušeni, medtem ko so drugi izpostavili, kako dobro je novinarka izpeljala pogovor. Spogledljiv intervju ima na družbenem omrežju Twitter kar 8 milijonov ogledov.

Amelia Dimoldenberg je angleška novinarka, komičarka in televizijska voditeljica, ki ima na Instagramu 1,2 milijona sledilcev. Njeni zabavni intervjuji z zvezdniki so na družbenih omrežjih zelo priljubljeni, nedavno pa je še posebej odmeval posnetek iz zlatih globusov, na katerem ni mogoče prezreti kemije med Amelio in igralcem Andrewom Garfieldom.

icon-expand Amelia je Andrewa intervjuvala na zlatih globusih. FOTO: Profimedia

"Bodi normalen," se Amelia pošali z Andrewem, ko ta na rdeči preprogi pristopi do nje in jo primerja s "kapibaro v divjini". Igralec se nato kar ni mogel zresniti, da bi odgovoril na nekaj vprašanj. "Vedno si želim videti samo tebe," ji je začel pihati na dušo, nato pa pojasnil: "V takšnih situacijah si vedno želim videti le tebe." Na osvajanje se je nato odzvala tudi novinarka, ki je dejala, da ga je želela povabiti na rojstnodnevno zabavo, a je zvezdnik hitro spremenil temo in jo vprašal po njenem astrološkem znamenju. Po nekaj besedah o astrologiji je Andrew dejal, da to verjetno ni prava tema pogovora. "Bojim se, v kaj se bo pogovor razvil, in nisem pripravljen na takšne vrste stvari," je v smehu dejal, nasmeška na obrazu pa ni mogel skriti niti po tem, ko je Amelia želela postaviti resno vprašanje o njegovi karieri. Ker se nista mogla zresniti, ga je na koncu le še prosila za avtogram, ki je bil v resnici "certifikat najboljšega prijateljstva", zato ji je Andrew ob slovesu dejal: "Adijo, najboljša prijateljica."

