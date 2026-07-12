Splet navdušen nad mlajšo sestro Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se mudi na pariškem tednu mode, kjer ji družbo dela mlajša sestra Lynda, ki se sicer redko pojavlja v javnosti. 55-letnica je kljub prisotnosti slavne starejše sestre tudi sama požela kar nekaj pozornosti, uporabniki na spletu pa so se strinjali, da "dobri geni" v družini Lopez niso bili rezervirani le za 57-letno glasbenico in igralko.

Jennifer ima poleg mlajše sestre Lynde še starejšo sestro Leslie, a prav z mlajšo sorojenko sta zelo povezani. V starejšem intervjuju je zvezdnica priznala, da je ob selitvi od doma najbolj pogrešala prav dve leti mlajšo Lyndo, ki je kasneje z zvezdnico sodelovala tudi poslovno kot asistentka. "Vedno sem imela občutek, da imam nekoga, ki skrbi zame," je o njunem sodelovanju na filmu Prevarantke na Wall Streetu povedala zvezdnica.

Za Jennifer Lopez so pestri meseci - njena otroka sta uspešno maturirala in se z jesenjo odpravljata na študij, kar pomeni, da se bosta odselila od doma. Čustven življenjski mejnik se je zvezdnice pošteno dotaknil, v pogovorni oddaji je nedavno priznala, da že ob misli na to ne more zadrževati solza. Kljub temu je pevka na svoja dvojčka zelo ponosna.