Splet navdušen nad novim duetom Nicole Kidman: 'Čas je, da osvoji grammyja.'

Nicole Kidman je za posebno sodelovanje z igralcem in pevcem Lukom Evansom iz filmske za hip prestopila v glasbeno industrijo. Avstralska igralka, ki je v preteklosti že dokazala, da ima talent za petje, je z glasbenikom iz Walesa posnela priredbo skladbe Say Something pevca Iana Axla .

Oboževalci 55-letnice pa so šli še korak dlje. Igralka jih je s svojim 'angelskim glasom' tako navdušila, da so prepričani, da si zasluži grammyja. "Čas je, da Nicole Kidman dobi grammyja," je zapisal eden od uporabnikov, medtem ko je drugi dodal, da si igralka zasluži status EGOT – oseba, ki za svoje delo osvoji emmyja, grammyja, oskarja in tonyja. Kidmanova je sicer na dobri poti do laskavega naslova, saj se lahko pohvali z oskarjem in kar dvema emmyjema.

To ni prvič, da je igralka pokazala svoj glasbeni talent. Leta 2020 je s soprogom in zvezdnikom country glasbe Keithom Urbanom zapela božični duet, svoje pevske in plesne veščine pa je pokazala tudi že leta 2001 v muzikalu Moulin Rouge.