Splet o novi potezi Karleuše: Kanye bo takoj priletel v Srbijo

Če je v preteklosti veljalo, da so drugi zvezdniki posnemali videz srbske dive Jelene Karleuše, se je tokrat zgodilo ravno nasprotno. Uporabniki družbenega omrežja Instagram so namreč hitro opazili, da je glasbenica na najnovejši fotografiji na svoje zobe nadela isti modni dodatek, kot je to pred dnevi storil raper Kanye West. Spomnimo, to ni prvič, da sta se Karleuša in Kanye modno uskladila.

Jelena Karleuša je zamenjala vlogo. Po tem, ko je v zadnjem času ameriško zvezdnico Kim Kardashian večkrat obtožila posnemanja, je sedaj sama modni navdih črpala pri nekdanjem soprogu Kardashianove, raperju Kanyeju Westu. Srbska diva je na svoj profil na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je na svoje zobe nadela isti modni dodatek, kot ga je pred dnevi na pariškem tednu mode nosil kontroverzni glasbenik. icon-expand Jelena Karleuša in Kanye West z enakim modnim dodatkom modne hiše Balenciaga FOTO: Profimedia - Instagram "Kanye bo takoj priletel v Srbijo," je fotografijo Karleuše komentiral eden izmed njenih zvestih sledilcev, medtem ko se je drugi spraševal, kako ji je tako hitro uspelo priti do redkega modnega dodatka modne hiše Balenciaga. Zobni 'grill', dodatek, ki je pogost predvsem v hip hop industriji, na spletu namreč še ni na voljo, West pa je trenutno edini svetovni zvezdnik, ki je z njim bil viden v javnosti. PREBERI ŠE Kanye na Instagramu sledi Karleuši, ona takoj pozirala v njegovih supergah Spomnimo, to ni prvič, da sta se Karleuša in Kanye modno uskladila. Marca letos je znan ameriški raper, ki na Instagramu sledi dobrim 7000 ljudem, pričel slediti srbski divi. Ta se je na to hitro odzvala, odvrgla oblačila in se slikala zgolj v njegovih supergah znamke Yeezy, objavi pa dodala glasbeno podlago: raperjevo uspešnico Ni**as in Paris.