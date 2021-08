Splet po objavi sedežnega reda za Met Gala: Zakaj bodo tam vplivneži?

Družbena platforma TikTok, ki je svojo priljubljenost dobila v letu pandemije covida-19, znova dokazuje, kako zelo je mogočna. Njeni najuspešnejši uporabniki, ki imajo po več milijonov zvestih sledilcev, so namreč prejeli vabilo na enega izmed najbolj zaželenih dogodkov v svetu slavnih in bogatih. Prestižna prireditev pa je veliko prahu dvignila že pred samim dogodkom. Pred dnevi je namreč na spletu izšel sedežni red, na njem pa so se pojavila imena mladih "tiktokerjev" (ustvarjalcev na platformi TikTok), kar je razburilo številne. Kljub temu da seznama odgovorni pri dogodku niso potrdili, so svoje razočaranje izrazili predstavniki klasičnih zvezdnikov.