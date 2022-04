Splet pregorel zaradi šal: Je ASAP Rocky res prevaral nosečo Rihanno?

Svetovni splet so poplavile viralne šale oziroma na kratko memi, ki namigujejo, da sta tik pred rojstvom prvega otroka zvezo zaključila glasbenica Rihanna in raper ASAP Rocky. Kljub temu da zvezdnika govoric nista ne potrdila ne ovrgla, so uporabniki na spletu prepričani, da je bil raper nezvest.

Uporabniki Twitterja so nedavno preplavili omrežje z ugibanji, ali sta zvezdnika Rihanna in ASAP Rocky zaradi raperjeve nezvestobe prekinila razmerje. Glasbenika, ki bosta vsak čas postala starša svojemu prvemu skupnemu otroku, se na govorice še nista odzvala.

icon-expand Je Asap Rocky res prevaral nosečo Rihanno? FOTO: Profimedia

Družbena omrežja je v ustvarjanje viralnih šal in ugibanja, ali je ASAP Rocky res kriv za razdor, pognal tvit, da je noseča Rihanna svojega partnerja zasačila z modno oblikovalko Amino Muaddi, ki sicer tesno sodeluje z Rihanno in da so pevko zato fotografi pred časom ulovili objokano v losangeleški restavraciji. Novico je v svet poslal Louis Pisano, vplivnež z 20 tisoč sledilci.

Govorica o domnevnem varanju in razdoru je sicer uporabnike razdvojila na tiste, ki zapisanemu verjamejo in tiste, ki menijo, da je vse skupaj le domišljiska pripoved uporabnika, ki si želi nekaj pozornosti, je pa hkrati ta poskrbela tudi za val internetnih šal oziroma memov, ki so se hitro razširili po spletu. Ali za novico o varanju stoji Drake? Številni uporabniki so se pošalili, da je domnevno varanje v resnici plod domišljije kanadskega raperja Draka, ki ima z Rihanno večletno preteklost, tako romantično kot prijateljsko. "ASAP Rocky ... vara ... Rihanno ... z ... Amino Muaddi. Ja, to bo ustvarilo vrvež med ljudmi."

"Drake, ko je izvedel, da Rihanna in ASAP Rocky nista več skupaj."

"Drake na poti, da potolaži Rihanno."

Ali se ponavlja zgodba Khloe Kardashian in Tristana Thompsona? Uporabniki preostalih družbenih omrežij so domnevno zgodbo hitro povezali z zgodbo Khloe Kardashian, ki je v devetem mesecu nosečnosti doživela podobno usodo, ko so se na spletu pojavili videoposnetki takratnega partnerja Tristana Thompsona s kar dvema ženskama v klubu. Žal se je v primeru Kardashianove izkazalo, da so bile govorice resnične in so se tekom njune zveze še večkrat ponovile.

Ali je vse skupaj le viralna lažna novica? Vir blizu para je sicer za ameriški TMZ dejal, da so govorice o varanju Asapa Rockyja popolnoma neresnične. "To 100-odstotno ne drži," je poudaril neimenovan vir, ki je hkrati potrdil, da je njuna zveza v dobrem stanju. Da so govorice neresnične, so prepričani tudi sledilci modne oblikovalke, s katero naj bi se raper zapletel. Ta je namreč še dan pred začetkom govoric na svojem profilu na Instagramu objavila fotografije zvezdnice v njenih čevljih.