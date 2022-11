Splet preplavil video Marcusa Jordana z drugo, Larsa Pippen ni razočarana

Nekdanja žena košarkarja Scottieja Pippna, Larsa Pippen, se že nekaj časa sestaja s sinom Michaela Jordana, Marcusom. Ko je pred dnevi na svetovni splet pricurljal videoposnetek 31-letnega košarkarja, ki se poljublja z drugo žensko, so se takoj pojavile govorice, da mladi Jordan vara 48-letno partnerko, a kot je sedaj razkril vir blizu resničnostne zvezdnice, med njima ni zamer, saj nista uradno par.

Larsa Pippen se ne obremenjuje z videoposnetkom, na katerem se njen mladi ljubimec Marcus Jordan poljublja z drugo žensko. Kot je povedal vir blizu starlete, par ni nikoli določil, da sta v monogamnem razmerju, temveč se le družita in se imata skupaj lepo, dobivata pa se tudi z drugimi ljudmi. "Larsa in Marcus nista par, sestajata se in uživata ob spoznavanju drug drugega," je povedal neki vir blizu Pippnove in dodal, da si 48-letnica trenutno ne želi nove zveze. Pippenova in Jordan sta se prvič v javnosti skupaj pojavila septembra, a so viri blizu zvezdnikov vztrajali, da sta samo prijatelja.

icon-expand Larsa Pippen in Marcus Jordan sta se sproščala v Miamiju. FOTO: Profimedia

Od takrat so ju fotografi skupaj opazili na raznih dogodkih, med njimi tudi na glasbenem festivalu Rolling Loud v New Yorku, kjer naj bi Pippnova delovala veliko bolj zagreta za mladega košarkarja kot on zanjo. Skupaj sta preživela tudi vikend za noč čarovnic, fotografi pa so ju ujeli v objektiv, ko sta skupaj zapuščalo eno izmed zabav. Pred dnevi so ju ujeli med sprehodom po Miamiju, kjer naj bi zvezdnika delovala kot par, skupaj sta se odpravila v enega izmed klubov, zapustila pa sta ga v zgodnjih jutranjih urah. Jordan in Pippenova pa se nista le zabavala, skupaj sta se sproščala tudi na plaži. "Bila sta prijatelja, sedaj pa sta si zelo všeč," je še povedal vir, ki je dodal, da je njuno razmerje v preteklih tednih napredovalo.

icon-expand Zvezdnika sta se pred dnevi pojavila z roko v roki. FOTO: Instagram

A zgodil se je nenadni preobrat, ko je The Sun objavil videoposnetek, na katerem je vidno, kako se mladi Jordan pred svojim stanovanjem v Orlandu poljublja z neznano rjavolasko, nato pa jo prime za roko in odpelje v stanovanje. Video naj bi bil posnet 5. novembra. Vir blizu 31-letnika je dodal, da sta Jordan in skrivnostna ženska prijatelja z ugodnostmi, že naslednji dan pa so ga opazili z drugim dekletom.