Splet preplavile šale na račun nekdanjih sošolcev Lady Gaga

Pevka Lady Gaga je pred več kot desetletjem začela obiskovati newyorško univerzo NYU. Legenda pravi, da so nekateri njeni nekdanji kolegi ustanovili Facebook skupino, ki je bila posvečena prav njej, kjer so se šalili, da nikoli ne bo postala znana in slavna pevka. Morda je bila zvezdnica v njihovih očeh nekoliko preveč zagnana, a prav to je bil način, da jim je dokazala, da so se še kako motili o njeni prihodnosti.

Nedavno se je oglasila nekdanja kolegica Lady Gaga in razkrila, kakšna je bila ta v resnici na fakulteti. Carly Waddell je razmišljala o Gaginih akademskih dneh v podcastu Trading Secrets with Jason Tartick. "Nisem bila oboževalka," je priznala o nekdanji sošolki, ki so jo takrat poznali kot Stefani Germanotta. icon-expand Lady Gaga med sošolci na fakulteti ni bila priljubljena. FOTO: Profimedia "Stefani je pri kosilu vsak dan igrala klavir in pela pesem Wicked. Ostali smo samo poskušali pojesti kosilo," se je spominjala in dodala: "Vsi smo jo bili prisiljeni poslušati. In ja, dobra je bila. Bila je odlična, jaz pa sem le hotela v miru pojesti svoj sendvič. Včasih sem jedla na hodniku, ker me je spravljala ob pamet." Zdaj je želja "želim v miru pojesti sendvič, medtem ko Lady Gaga udarja po klavirju" postala viralna. Internet je bil preplavljen z memi, v katerih se oboževalci z grammyji nagrajene pevke posmehujejo njenim nekdanjih sošolcem s fakultete, ki so se tako zelo motili o usodi in karieri Lady Gaga. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zvezdničini sošolci so bili naveličani Gaginega obnašanja in iskanja pozornosti. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Lady Gaga je nastopala že v najstniških letih, kariero pa je začela kot tekstopiska in skladateljica, katere pesmi so izvajali drugi izvajalci. Preboj je doživela leta 2008, ko je najprej izdala singel Poker Face, sledil pa je debitantski album The Fame, za katerega se je zdelo, da niza hit za hitom. Od takrat se je njena kariera samo vzpenjala, iz glasbenih voda pa se je premaknila tudi v igralske.