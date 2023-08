Splet preplavile šale na račun Trumpove zaporniške fotografije

Spletni uporabniki niso zapravljali časa. Ko je splet preplavila zgodovinska zaporniška fotografija Donalda Trumpa, so stvari hitro vzeli v svoje roke in ustvarili malo morje spletnih šal na račun njegovega resnega izraza in mrkega pogleda.

Galerijo spletnih šal na račun zaporniške fotografije Donalda Trumpa je na spletu delil znan Instagram šaljivec, ki ustvarja pod imenom Saint Hoax. Med drugim je v objavo vključil Victorio Beckham, ki je naredila korak dlje, ko je pozirala za novo vozniško dovoljenje.

"Najdite razliko. Nivo težavnosti: Nemogoče." Tako je primerjal fotografijo Trumpa s fotografijo manekena Dereka Zoolanderja, lika, ki ga je v filmu Zoolander zaigral igralec Ben Stiller.

Eden od uporabnikov je fotografijo s pomočjo tehnologije postavil na obleko nekdanje prve dame Melanie Trump.

"Nikoli ne boš kot ona," je zapisal eden od uporabnikov in Trumpovo fotografijo primerjal z zaporniško fotografijo Lindsay Lohan.

"Tako se je začelo in tako je danes."

Tako se je po mnenju enega od uporabnikov na fotografijo odzvala ameriška podpredsednica Kamala Harris.

"Bi to moral biti njegov uradni predsedniški portret?"