Splet prepričan, da je Khloe Kardashian na las podobna Taylor Swift.

Čeprav smo šele dobro zakorakali v novo leto, se je družina Kardashian, natančneje 38-letna Khloe Kardashian , že znašla v središču pozornosti. Zvezdnica je namreč na svojem Instagram profilu razkrila, da krasi najnovejšo naslovnico revije Sorbet , a pozornost javnosti je pritegnilo nekaj drugega. Po mnenju uporabnikov družbenega omrežja Khloe na fotografijah zelo spominja na glasbenico Taylor Swift . "Mislila sem, da je to Taylor," je pod fotografije zapisala ena od uporabnic, pri čemer so jo podprli tudi številni drugi uporabniki: "Taylor Swift, si to ti?"

Khloe, ki je v preteklem letu s pomočjo nadomestne matere pozdravila drugega otroka, je sicer redno tarča kritik na račun svojega videza. Številni so namreč mnenja, da se zvezdnica redno poslužuje aplikacij za alternacijo fotografij, ob tem pa so uporabniki družbenih omrežij prepričani, da redno obiskuje tudi lepotnega kirurga. Zvezdnica se je na kritike večkrat odzvala in pojasnila, da si je s pomočjo lepotnega kirurga spremenila zgolj videz nosu, vse ostalo pa naj bi bila le ličila.

S podobnimi kritikami se je v izteku preteklega leta soočala tudi Kim Kardashian, ki je na spletu delila družinsko fotografijo z božične zabave. Oboževalci so opazili, da so nekatere objavljene fotografije popačene in prekomerno urejene. Spraševali so se celo, ali so bile članice klana Kardashian fotografirane posebej, nato pa s pomočjo fotošopa postavljene skupaj. "Zakaj? Se je tako težko skupaj fotografirati? Vas ni težje združiti s pomočjo fotošopa? Ta družina je nerazumljiva," se je v komentarjih razburil eden od uporabnikov.