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Splet primerja dekle Lamina Yamala in zaročenko Cristiana Ronalda

Madrid, 31. 07. 2026 07.56 pred 46 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.A.
Ines Garcia, Georgina Rodriguez

Ne le nogometaši na zelenicah, v svetu vrhunskega športa so pod drobnogledom vedno tudi njihove boljše polovice. Tako imenovane WAGSICE so namreč tiste, ki so pogosto veliko bolj prisotne na družbenih omrežjih, med njimi pa se lahko pojavi tudi rivalstvo. Na tapeti oboževalcev sta trenutno dekle Lamina Yamala in zaročenka Cristiana Ronalda.

Ines Garcia ali Georgina Rodriguez? Katera je boljša, lepša, pametnejša? Na spletu se trenutno pojavlja prava tekma v primerjavi med dekletom španskega nogometaša Lamina Yamala in zaročenko portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda.

Je boljše dekle Lamina Yamala ali zaročenka Cristiana Ronalda
Je boljše dekle Lamina Yamala ali zaročenka Cristiana Ronalda
FOTO: Instagram

Spor se je začel na platformi TikTok in je sprožil obsežne razprave o tem, katera je bolj priljubljena na družbenih omrežjih. Vzrok je bil posnetek oboževalcev na omenjeni platformi, ki ga je Inés García delila naprej. V besedilu ob videu je bilo zapisano, da je García že zdaj boljša kot Georgina.

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S tem ko je posnetek delila dalje, so jo nekateri takoj napadli, da je z Yamalom premalo časa v zvezi, da bi lahko zapisala karkoli takega. Obenem so se pojavili tudi komentarji, da je med njima velika razlika v družbenem statusu in trajanju kariere. Medtem ko Inés šele gradi svojo podobo, Georgina že vrsto let obvladuje medijski prostor kot ena izmed najbolj prepoznavnih osebnosti v povezavi z vrhunskim športom. Podpora Georgini s strani njenih sledilcev ostaja močna in neomajna kljub mladostniški samozavesti njene nasprotnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še več negodovanja je povzročila Inesina nedavna izjava, da je povsem navadno dekle, ki se oblači skromno. Mnogi sledilci so te besede razumeli kot posreden in subtilen napad na Georgino, ki je po vsem svetu znana po svojem ekstravagantnem načinu življenja in ljubezni do najdražjih modnih znamk. A če pogledamo podrobneje, je tudi mlada Španka vse pogosteje v javnosti oblečena v oblačila prestižnih blagovnih znamk, kar njene trditve o skromnosti postavlja pod velik vprašaj.

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T. i. WAGSICI, kot v tujini imenujejo partnerice vrhunskih športnikov, veljata za priljubljeni vplivnici na družbenih omrežjih. Po zmagi Španije na nedavnem evropskem nogometnem prvenstvu in uspehih, ki jih v zadnjih letih niza njen fant, je mlada Ines postala ena izmed najbolj priljubljenih Špank. S svojimi objavami na družbenih omrežjih navdušuje mnoge, ki jih zanima predvsem to, kako njihov ljubljenec preživlja prosti čas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi zaročenka legendarnega Portugalca je izjemno uspešna vplivnica, ki svojo kariero gradi že leta. Na družbenih omrežjih pogosto objavlja utrinke zasebnega življenja in razkriva svoje razkošno življenje. Prav zato je velikokrat tudi na udaru kritik, a lepa Argentinka se je na to že navadila in se nikakor ne pusti motiti.

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Čeprav se njun spor zdi kot nedolžno najstniško bahanje, gre za neposreden trk med novo generacijo spletnih vplivnic in tisto, ki si je svoj imperij gradila vrsto let pod drobnogledom najelitnejše športne javnosti. Po osnovni statistiki sledilcev Yamalovo dekle kar krepko zaostaja za Ronaldovo zaročenko, saj ima na Instagramu 'le' štiri milijone sledilcev, medtem ko jih ima Georgina kar 76 milijonov.

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A za mladenko je to zelo velik uspeh, ki pa ji, po mnenju spletnih komentatorjev, vseeno ne sme zamajati tal pod nogami. Konec koncev trenutno še vedno večino oboževalcev lahko pripiše zaslugi uspeha svojega fanta, Rodriguezova pa je v preteklosti svojo podobo začela graditi ločeno od nogometaša, saj se je povezala z največjimi modnimi hišami in ustvarila celo lastno serijo na eni od pretočnih platform.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI2

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31. 07. 2026 08.42
mism..plastik vs natural...hmmm
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jafalical
31. 07. 2026 08.22
obe sta po svoje lepe zenske.Sam, da je od Cristiana ze nekaj let navajena te slave, ceprav izvira tudi sama iz povprecnega zivljenja,za razliko Ronalda, ki je res zivel v revscini... in jo je verjetno poneslo.Medtem, ko je od Yamala prav tako lepa, se pa privaja na slavo in zaeenkrat deluje "realna,prizemljena" oz. pa deluje bolj naravna, kot tudi bolj "skromna".Lepi sta pa obe.
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