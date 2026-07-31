Splet primerja dekle Lamina Yamala in zaročenko Cristiana Ronalda

Ines Garcia ali Georgina Rodriguez? Katera je boljša, lepša, pametnejša? Na spletu se trenutno pojavlja prava tekma v primerjavi med dekletom španskega nogometaša Lamina Yamala in zaročenko portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda.

Je boljše dekle Lamina Yamala ali zaročenka Cristiana Ronalda FOTO: Instagram

Spor se je začel na platformi TikTok in je sprožil obsežne razprave o tem, katera je bolj priljubljena na družbenih omrežjih. Vzrok je bil posnetek oboževalcev na omenjeni platformi, ki ga je Inés García delila naprej. V besedilu ob videu je bilo zapisano, da je García že zdaj boljša kot Georgina.

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S tem ko je posnetek delila dalje, so jo nekateri takoj napadli, da je z Yamalom premalo časa v zvezi, da bi lahko zapisala karkoli takega. Obenem so se pojavili tudi komentarji, da je med njima velika razlika v družbenem statusu in trajanju kariere. Medtem ko Inés šele gradi svojo podobo, Georgina že vrsto let obvladuje medijski prostor kot ena izmed najbolj prepoznavnih osebnosti v povezavi z vrhunskim športom. Podpora Georgini s strani njenih sledilcev ostaja močna in neomajna kljub mladostniški samozavesti njene nasprotnice.

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Še več negodovanja je povzročila Inesina nedavna izjava, da je povsem navadno dekle, ki se oblači skromno. Mnogi sledilci so te besede razumeli kot posreden in subtilen napad na Georgino, ki je po vsem svetu znana po svojem ekstravagantnem načinu življenja in ljubezni do najdražjih modnih znamk. A če pogledamo podrobneje, je tudi mlada Španka vse pogosteje v javnosti oblečena v oblačila prestižnih blagovnih znamk, kar njene trditve o skromnosti postavlja pod velik vprašaj.

T. i. WAGSICI, kot v tujini imenujejo partnerice vrhunskih športnikov, veljata za priljubljeni vplivnici na družbenih omrežjih. Po zmagi Španije na nedavnem evropskem nogometnem prvenstvu in uspehih, ki jih v zadnjih letih niza njen fant, je mlada Ines postala ena izmed najbolj priljubljenih Špank. S svojimi objavami na družbenih omrežjih navdušuje mnoge, ki jih zanima predvsem to, kako njihov ljubljenec preživlja prosti čas.

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Tudi zaročenka legendarnega Portugalca je izjemno uspešna vplivnica, ki svojo kariero gradi že leta. Na družbenih omrežjih pogosto objavlja utrinke zasebnega življenja in razkriva svoje razkošno življenje. Prav zato je velikokrat tudi na udaru kritik, a lepa Argentinka se je na to že navadila in se nikakor ne pusti motiti.

Čeprav se njun spor zdi kot nedolžno najstniško bahanje, gre za neposreden trk med novo generacijo spletnih vplivnic in tisto, ki si je svoj imperij gradila vrsto let pod drobnogledom najelitnejše športne javnosti. Po osnovni statistiki sledilcev Yamalovo dekle kar krepko zaostaja za Ronaldovo zaročenko, saj ima na Instagramu 'le' štiri milijone sledilcev, medtem ko jih ima Georgina kar 76 milijonov.