Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Splet razburja posnetek Trumpove vnukinje, ki pozira pred vojaškimi letali

Washington, 12. 03. 2026 08.01 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
K.Z.
Kai Trump

Medtem ko ne kaže na premirje na Bližnjem vzhodu, je pozornost ameriške javnosti pritegnila vnukinja predsednika Donalda Trumpa. Najstnica je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem pozira na letalski stezi, v ozadju pa stojijo vojaška letala.

Posnetek vnukinje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na katerem pozira na letalski stezi, v ozadju pa so vojaška letala, razburja javnost. Čeprav naj bi video nastal že januarja, mnogi opozarjajo, da takšna objava Kai Trump ni primerna, na družbenih omrežjih pa so jo že označili za 'vojni selfi'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

18-letnica se na videu nasmehne v objektiv, nato pa na hitro pokaže še okolico. Videti je, da najstnica stoji na letalski stezi, v ozadju pa sta dve vojaški letali. Ob posnetku je dodala pripis: "Objavljen je nov video". Natančne lokacije in razloga, zakaj se je sploh nahajala na letališču, ni razkrila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ker je posnetek veliko pozornosti pritegnil v času, ko svetovna javnost pozorno spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer so se v konflikt med Izraelom in Iranom vključile tudi ZDA, so mnogi najstničino objavo povezali tudi z vojno in izrazili prepričanje, da vnukinja ameriškega predsednika vojno izkorišča za lastno prepoznavnost.

Preberi še Trumpova vnukinja: Ne vem, kaj naj oblečem za dedkovo inavguracijo

"To je opomnik, da je kot 18-letnica dovolj stara, da tudi ona služi svoji državi. Ni se ji treba samo fotografirati, naj še nekaj prispeva," je zapisal nekdo od uporabnikov družbenih omrežij, drugi pa je spomnil: "Nihče iz družine Trump ni nikoli služil vojaškega roka, Trump pa je vojne veterane označil za naivneže. Težko gledam to lažnivo, pohlepno in sebično družino."

kai trump donald trump posnetek vnukinja vojaška letala

Nicole Kidman prekinila molk po ločitvi

Yoko Ono v telefonskem klicu Paulu McCartneyju: Mislim, da je bil John Lennon gej

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sil Ka 1
12. 03. 2026 09.01
Za koga je to sploh pomembno? Ša malo pa bo za nekatere že zgodba, kakšen toaletni papir uporabljajo Trumpovi.
Odgovori
0 0
Slash
12. 03. 2026 08.49
Dobra! Za to bi se moral Luka ogret !
Odgovori
+1
1 0
gospodP
12. 03. 2026 08.49
Kaj ste te jezni?
Odgovori
+0
1 1
devote
12. 03. 2026 08.43
ne bo slo s tem prozornim preusmerjanjem pozornosti... dejstvo je, da iran ne bo popustil in to menja vse. ne pomaga niti blokiranje komentarjev:)
Odgovori
+3
3 0
osservatore
12. 03. 2026 08.38
Butast predsednik in butasta vnukinja.
Odgovori
+0
2 2
Viva Espana
12. 03. 2026 08.33
Tak je njen domet
Odgovori
-1
1 2
stoinena
12. 03. 2026 08.33
kaj ste pa mislili? to je njen svet. iz iste družine je in enako razmišlja.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo
Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Sanjski dom ali finančna nočna mora?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
moskisvet
Portal
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564