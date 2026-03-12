Splet razburja posnetek Trumpove vnukinje, ki pozira pred vojaškimi letali

Posnetek vnukinje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na katerem pozira na letalski stezi, v ozadju pa so vojaška letala, razburja javnost. Čeprav naj bi video nastal že januarja, mnogi opozarjajo, da takšna objava Kai Trump ni primerna, na družbenih omrežjih pa so jo že označili za 'vojni selfi'.

18-letnica se na videu nasmehne v objektiv, nato pa na hitro pokaže še okolico. Videti je, da najstnica stoji na letalski stezi, v ozadju pa sta dve vojaški letali. Ob posnetku je dodala pripis: "Objavljen je nov video". Natančne lokacije in razloga, zakaj se je sploh nahajala na letališču, ni razkrila.

Ker je posnetek veliko pozornosti pritegnil v času, ko svetovna javnost pozorno spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer so se v konflikt med Izraelom in Iranom vključile tudi ZDA, so mnogi najstničino objavo povezali tudi z vojno in izrazili prepričanje, da vnukinja ameriškega predsednika vojno izkorišča za lastno prepoznavnost.