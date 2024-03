Splet se norčuje iz princese Catherine: Okreva po brazilskem dvigu zadnjice

V današnjih časih težave slavnih obrazov nikakor ne ostanejo skrite pred očmi javnosti, pogosto pa se številni iz njihovih težav celo javno norčujejo. Tudi kraljeva družina pri tem ni izjema in zdaj so si zlobni jeziki na tapeto vzeli princeso Catherine, ki se je v javnosti nazadnje pojavila 25. decembra lani. Zadnje dni razburja predvsem njena preurejena družinska fotografija in posnetek nakupovanja s princem Williamom. Kje je v resnici in zakaj se skriva, so v memih ugibali številni.

Ena najbolj zabavnih teorij zarote je ta, da je princesa Catherine preveč eksperimentirala s svojo pričesko in si preveč postregla frufru, zdaj pa čaka, da ji lase ponovno zrastejo, preden se vrne v javnost.

Spletni zarotniki so se zabavali, da se bo Kate vrnila v javnost povsem spremenjena.

Dejstvo, da 42-letnice ni v javnosti že dva meseca, je številne spodbudilo k šalam o njeni operaciji. Glede na to, da kraljeva družina pred javnostjo skrbno skriva vse podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju in okrevanju, so se začela pojavljati ugibanja o tem, ali je šla na brazilski dvig zadnjice. Po takšni operaciji namreč potrebuješ dva do tri mesece okrevanja, kar je ravno obdobje Katine odsotnosti.

Prav na temo brazilskega dviga zadnjice se je pojavilo še več memsov. Eden od teh je tudi spodnji, ki pravi, da se Kate Middleton skriva v kleti Buckinghamske palače in posluša novinarje, kako se pogovarjajo o njeni operaciji.

In kako bo Kate videti, ko se bo ponovno pojavil v javnosti? Tako se je v enem posnetku iz princese pošalil eden od uporabnikov TikToka.

Nekateri so se zabavali, da je zdaj praktično res že ves svet padel v to 'zajčjo luknjo' o tem, kje je princesa.

Glede na vse teorije o tem, da se v javnosti pojavlja zgolj dvojnica princese, ženskam trenutno odsvetujejo sprehajanje po Združenem kraljestvu. "Mora biti strašljivo biti rjavolaska v Angliji zdaj, ko veš, da te lahko tabloid vsak trenutek fotografira in reče, da si Kate Middleton," se glasi zapis na X.

Tisti, ki kljub objavi posnetka, ne verjamejo, da je bila princesa pred kratkim res na tržnici s svojim možem, se zagotovo lahko poistovetijo s spodnjim zabavnim posnetkom.

Je morda Kate v čudežni deželi Williyja Wonke? To naj bi bila ena zadnjih najbolj udarnih novic, ko so s preurejevalnikom fotografij 42-letnico nalepili na sliko parka v Glasgowu in nato dopisali, da so jo tam opazili.

Teoretiki zarote so šli celo tako daleč, da so preučili zgodovino kronanih glav in prišli do ugotovitve, da zgodovina kaže, da se stvari, vedno ko se vmeša Amerika, končajo slabo. Prav zato je nastal posnetek, ki prikazuje reakcijo britanske kraljeve družine, ko se je zavedla, da se je Amerika vmešala.

Kako pa je videti dan številnih oboževalcev kraljeve družine? Tako nekako, kot je na spodnjem posnetku, ki prikazuje, kako si prijatelji med seboj pošiljajo zabavne šale o Kate.

A kljub vsem šalam na njen račun javnost še vedno ne ve, kaj se v resnici dogaja z vojvodinjo cambriško, a če gre verjeti enemu od memov, se ob vseh novicah zgolj nasmiha sama sebi.