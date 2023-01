Splet se norčuje: 'Je Elvisov duh prevzel Austina Butlerja?'

"Ojoj, brez besed sem. Tako hvaležen sem, sem v sobi polni mojih herojev. Brad, rad te imam. Quentin, pri 12 letih sem si natisnil scenarij za Šund. Ne morem verjeti, da sem sedaj tukaj," je 31-letni Austin Butler dejal ob prejetju zlatega globusa za najboljšo glavno vlogo v drami Elvis . V nadaljevanju se je zahvalil tako svoji pravi kot tudi filmski družini, med drugim režiserju Bazu Luhrmannu , ker je vedno verjel vanj, "najboljšemu soplesalcu, ki si ga lahko zamisliš" Tomu Hanksu , ter Priscilli in Lisi Marie Presley , ker sta z njim delili številne spomine. Zadnje besede je namenil Elvisu : "Bil si ikona in upornik, zelo te imam rad," je dejal in dodal, da se ga bomo za vedno spominjali.

Zahvalni govor je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, saj so se številni čudili Austinovemu načinu govora. Številnim se je namreč zdelo, da je pozabil stopiti iz Elvisovih čevljev in si je na odru 'sposodil' zvezdnikov počasni način govora, globok glas in njegovo južnjaško narečje. Na Twitterju se je oglasilo številno filmskih navdušencev, ki so spremljali podelitev. "Elvisovo zaigrano narečje, je torej sedaj glas Austina Butlerja." "Austin Butler je vzel method acting' (igralsko tehniko, pri kateri se igralec popolnoma poglobi v lik, op. a.) veliko preveč resno." "Je Elvisov duh prevzel Austina Butlerja? Gospod, dvakrat zamiži, če potrebuješ pomoč. "Slišalo se je, kot da je govoril Elvis."