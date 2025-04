Splet se sprašuje: Kaj je Elon Musk počel na sedežu agencije CIA?

Elon Musk je znova razburil ameriško in svetovno javnost. 53-letni tehnološki mogotec, ki mu je ameriški predsednik po prevzemu dolžnosti podelil naziv svojega višjega svetovalca, je na družbenem omrežju X delil fotografijo, na kateri pozira v samem središču najbolj varovane vladne agencije CIA, kamor ni stopila niti večina drugih vladnih uslužbencev. Ob tem se pojavlja tudi vprašanje, ali je fotografija lažna?

OGLAS

Elon Musk je ponovno sprožil plaz odzivov, potem ko je na družbenih omrežjih objavil fotografijo iz notranjosti sedeža vladne agencije CIA, lokacije, ki je sicer za javnost strogo varovana in je vstop prepovedan. Na fotografiji je Musk, ki stoji v velikem preddverju na sedežu v Virginiji, ob znamenitem 16-metrskem granitnem logotipu agencije. 53-letnik pozira v družbi moškega, katerega identiteta ni znana.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kmalu po objavi so se na družbenih omrežjih pojavili številni komentarji na njegovo objavo, v njih pa se uporabniki sprašujejo, kaj Musk sploh počne na sedežu agencije in kako je kot navaden državljan sploh pridobil vstop v eno najbolj varovanih stavb na svetu? Je bil na uradnem obisku ali gre za eno od njegovih potegavščin, ki so namenjene samopromociji? Je fotografija sploh pristna?

Fenomen 'predsednika Muska'

Da je Musk postal del predsednikove ekipe, buri duhove že od takrat, ko je Trump potrdil, da ga je imenoval za svojega višjega svetovalca, s tem pa mu je omogočil velik vpliv. Kljub temu, da Bela hiša vztrajno zatrjuje, da je ustanovitelj Tesle zgolj svetovalec brez uradne moči za sprejemanje kakršnih koli odločitev, skeptiki v to niso prepričani. Predsednikovo zmanjševanje sredstev za humanitarno pomoč in zmanjševanje števila vladnih služb so le še podžgali teorije, da v zakulisju teh odločitev stoji prav 53-letnik.

Komentatorji na spletnih straneh so tehnološkega mogotca posmehljivo poimenovali kar predsednik Musk in se večkrat pošalili, da je v resnici on pravi voditelj ZDA in tudi sveta. Če je Musk res le predsednikov svetovalec, kako je lahko dobil vstop v eno najbolj varovanih stavb na svetu?

Je bil to prepovedan obisk?

Sedež agencije CIA v Virginiji ni le navadna vladna stavba. Za razliko od Bele hiše ali Pentagona, ki ponujata tudi omejene oglede za turiste, je sedež CIE strogo varovana stavba, vstop pa ima le omejeno število vladnih uslužbencev, tudi ti pa imajo stroga pravila glede tega, katere naprave lahko prinesejo v notranjost. Strogo prepovedano je vsakršno fotografiranje znotraj stavbe.

Kaj je torej tam počel?

Musk k objavi ni pripisal nobenega komentarja ali pojasnila, kar je takoj sprožilo številne teorije zarote in vprašanja uporabnikov na spletu. "Zakaj si lahko v stavbi CIE?" se je spraševal eden od uporabnikov, drugi pa je zapisal: "Nisem vedel, da si poseben operativec obveščevalne službe ali član Kongresa. Zakaj si sploh tam?" Mnogi so se pošalili: "Ni prvič, da je neznanec vstopil v njihov center." Nekdo pa je omenil, da ga fotografija spominja na film Možje v črnem in eno od scen v uspešnici.