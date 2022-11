Splet v plamenih: kaj se dogaja z vstopnicami za turnejo Taylor Swift?

Oboževalci Taylor Swift so dokazali, da so zelo zagreti. Ob težko pričakovani turneji The Eras Tour so si namreč že pred začetkom uradne prodaje vstopnic želeli zagotoviti svoj sedež, pri tem pa jim je načrte prekrižal spletni ponudnik vstopnic Ticketmaster. Podjetje, ki mu mnogi očitajo monopolno poslovanje, namreč ni zagotovilo zadostnega števila vstopnic za registrirane oboževalce, poleg tega pa ni zadostno ukrepalo proti preprodajalcem, ki so vstopnice želeli preprodati za več tisočakov.

Ticketmaster je v izjavi za javnost pojasnil, da je do zrušitve spletne strani v času predprodaje vstopnic za registrirane oboževalce prišlo, ker je bilo na njej več milijonov ljudi, sistem pa je s posebnim programom skušal ločiti resnične uporabnike od umetno ustvarjenih profilov. S tem so namreč želeli skrajšati čakanje v vrsti na vstopnice, a so v procesu iz vrste izključili tudi nekatere resnične' uporabnike.

"Prodaja vstopnic za turnejo The Eras Tour dokazuje, kako neustavljiva sila je Taylor Swift. Naš cilj je zagotavljanje enostavnega nakupa vstopnic, a tokrat nam to žal ni uspelo," so priznali pri podjetju, ki je s svojim poslovanjem razburilo tudi senatorko Alexandrio Ocasio-Cortez . "Dnevni opomnik, da je podjetje Ticketmaster monopol, njegova združitev s podjetjem LiveNation ne bi smela biti nikoli odobrena. Ločite ju," je zapisala na Twitter po tem, ko so obupani oboževalci Taylor Swift splet preplavili s pritožbami.

Podjetje je po tem, ko so splet preplavile številne kritike razburjenih oboževalcev, izdalo izjavo za javnost, v kateri so pojasnili, kaj je bilo pravzaprav krivo za neljub dogodek. Zapisali so, da je za ukinitev redne prodaje kriva tako nezadostna moč računalniškega sistema kot dejstvo, da za redno prodajo ni na voljo več zadostnega števila vstopnic.

Na koncu izjave je podjetje dejalo, da se zaveda, da je zmožno boljšega poslovanja, in pri tem dodalo: "Kljub temu, da je nemogoče vsakemu uporabniku zagotoviti vstopnico, vemo, da lahko izboljšamo delovanje in s tem izkušnjo kupcev."

Taylor je tako že pred odhodom na turnejo pisala zgodovino. Prek Ticketmasterja je prodala preko dva milijona vstopnic in s tem postala glasbenica z največ prodanimi vstopnicami v enem dnevu. Podjetje je ob tem dejalo, da bi, sodeč po prometu v času predprodaje, glasbenica morala nastopiti več kot 900-krat, kar pomeni, da bi lahko naslednji dve leti in pol vsak večer nastopila na razprodanem stadionu.

Ob tem so pri podjetju priznali, da so že v samem začetku v skupino potrjenih oboževalcev sprejeli preveliko število ljudi. "V preteklosti se je predprodaje vstopnic udeležilo le 40 odstotkov povabljenih oboževalcev, ti pa so v povprečju kupili le tri vstopnice. Tokrat so se v predprodajo vključili tudi umetno ustvarjeni profili ter oboževalci, ki niso bili predhodno registrirani, kar pomeni, da je bilo v sistemu skupaj 3,5 milijard sistemskih prošenj, torej kar štirikrat več od prejšnjega rekorda."

Cene v nebo in še dlje: besni starši in objokani oboževalci

Ne le večurno čakanje in okvara sistema, oboževalce glasbenice so razočarale tudi same cene vstopnic. Za njih so namreč morali odšteti več sto evrov, splošno pomanjkanje vstopnic pa so izkoristili tudi preprodajalci, ki so vstopnice prodajali tudi za več tisočakov.

Ker ima Swiftova veliko podpore predvsem med mlajšimi generacijami, so cene šokirale starše podpornikov, ki so se na spletu pritoževali, da otrokom ne morejo privoščiti koncerta. Na spletu so se pojavile tudi številne šale, med drugim so se neveste šalile, da bodo denar, namenjen za poroko, raje porabile za pevkino turnejo. Manjkalo pa ni niti jeze in solz. Karte za turnejo Taylor Swift so tako zaželene, da so številni pevkini privrženci na dan predprodaje vzeli dopust ali pa v času nakupa zapustili delovno mesto.