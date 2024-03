Splet želel spreti Gwyneth Paltrow in Kourtney Kardashian, onidve združili moči

Gwyneth Paltrow že od leta 2008 med drugim pozornost posveča svojemu wellness podjetju. Pred kratkim se je v intervjuju za revijo People dotaknila pereče teme. Razočarana in jezna je bila, ko so ljudje znamko Poosh priljubljene resničnostne zvezdnice Kourtney Kardashian označili za slabšo različico njene lepotne znamke Goop.

"Bila sem tako razburjena, ko je bil Poosh lansiran in so ljudje govorili, da je to posnemanje Goopa," je v intervjuju povedala 51-letna oskarjevka. "Mislila sem si, da je to tako grozno, poskušajo naju nastrojiti eno proti drugi, kar je noro."

Paltrow meni, da je svet boljši in močnejši, ko si ženske stojijo ob strani in ne tekmujejo druga z drugo. Zvezdnici sta se leta 2022 odločili tudi poslovno sodelovati, ko sta izdali skupno svečko z imenom This Smells Like My Pooshy (To diši kot moja vagina).

"Ta sveča se je začela kot šala," je takrat pojasnilo spletno mesto Goop. "Zvezdnici sta delali na dišavi, ko je igralka izdahnila: Uhhh ... To diši kot vagina. Razvilo se je v smešen, čudovit, seksi in čudovito nepričakovan vonj."

Igralka prav tako prodaja svečo, ki se imenuje This Smells Like My Orgasm (To diši kot moj orgazem) in Hands Off My Vagina (Roke dol z moje vagine), za katere mora kupec odšteti 68 evrov.

Sodelovanje Paltrowove s Kardashianovo je bil njen način, da pokaže, da ni omejitve glede števila žensk, ki lahko uspejo v wellness prostoru ali v kateri koli drugi industriji, da obstaja prostor za vsako žensko, da izpolni svoje sanje.