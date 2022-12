Splet zgrožen nad Paulo Abdul: 'Količina popravkov je sramotno očitna'

V komentarjih se je kar vrstilo kritik na prekomerno uporabo photoshopa. "Izgleda kot popolnoma drug človek." "Vau, tega ne razumem. Vsi vedo, kako v resnici izgledaš. Količina popravkov je sramotno očitna." "Ojoj, izgleda kot majhna punčka." Medtem ko so nekateri izrazili svoje nestrinjanje z računalniško pomlajenim videzom, so se drugi pošalili na račun zvezdnice. "Kdo je to?" "Kje je Paula Abdul?" "Nekdo je Pauli ukradel Instagram ... to je popolnoma drug obraz."

Nek Instagram uporabnik je 60-letni pevki priporočal, da ne skriva svojih gub. "Ponosna bi morala biti na to, da se lepo staraš. Zakaj potrebuješ te pretirane filtre? Mladim puncam in ženskam daješ občutek, da potrebujejo filtre, da so lahko ponosne nase in na to, kakšne so. To je zelo zelo žalostno." Podobno ji je priporočal tudi drug uporabnik. "Prosim, zmanjšaj uporabo photoshopa. Neverjetno lepa si brez njega. Ni potrebe po nerealnih pričakovanjih." Paula se na komentarje zaenkrat še ni odzvala.