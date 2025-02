Splet zgrožen nad pričesko Ivanke Trump: Denar ti očitno ne more kupiti dobrega okusa

Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je znana po svojem elegantnem modnem slogu in vedno urejenem videzu. S svojim modnim slogom je navdušila tudi, ko se je v spremstvu očeta udeležila Super Bowla, le nekaj dni pozneje pa so se pod posnetkom, ki ga je delila Bela hiša, zvrstili komentarji pozornih sledilcev, ki so se zgražali nad njeno pričesko in slabo pripetimi lasnimi podaljški.

Donald Trump je bil med tistimi, ki so med ogledom finalne tekme lige NFL najbolj izstopali, tako imenovanega Super Bowla pa se je udeležil v spremstvu hčerke Ivanke, ki je za to priložnost izbrala bel eleganten hlačni kostim, ki ga je popestrila s pasom rjave barve. Čeprav je 43-letnica s svojo izbiro oblačil navdušila, pa so le nekaj dni pozneje najbolj pozorni razočarani nad njeno pričesko, katere bližnji posnetek se je pojavil v objavi Bele hiše, na njem pa so vidni slabo pripeti lasni podaljški.

Ivanka Trump FOTO: AP icon-expand

"Vidim nekaj precej slabih lasnih podaljškov," je na družbenem omrežju zapisala pozorna opazovalka, druga pa je bila pri izbiri besed bolj ostra: "Ti podaljški so grozni. Denar očitno ne more kupiti dobrega okusa." Tretji komentar se je glasil: "Vse, kar sem opazil, so njeni podaljški." Četrta uporabnica družbenega omrežja pa je zapisala:"Preseneča me, da ni mogla najti boljših lasnih podaljškov."

Posmehljiv Trump Norčevanja in žalitev pa ni deležna le Ivanka, prvi se je kmalu po koncu tekme na družbenem omrežju oglasil njen oče, ki se je navezal na vzklike neodobravanja, ki so presenetili zbrane, ko se je na velikem platnu stadiona pojavila podoba Taylor Swift. Ameriški predsednik, ki je znan tudi po tem, da rad objavlja na družbenih omrežjih, je delil videoposnetek, na katerem so navijači na stadionu njegov prihod pozdravili s stoječimi ovacijami, nato pa dodal še izžvižgavanje slavne pevke.