Spletni izziv Reese Witherspoon sprejeli številni zvezdniki

Igralka, ki so se ji izmuznile vse nominacije za nagrado emmy za vloge v serijah Little Fires Everywhere, Big Little Liester The Morning Show, splošnemu ozračju v letu 2020 pa je zagodla tudi epidemija koronavirusa, je izbrala zanimiv način, s katerim je pokazala svoje doživljanje letošnjega leta. Njena objava je požela izjemen odziv in hitro postala viralna.