Spodrsljaj: J.Lo blestela v ogrinjalu, ki pa je še imelo etiketo

Prestižnega modnega dogodka v Benetkah, ki je privabil številne zvezdnike, se je udeležila tudi 52-letna pevka in igralka Jennifer Lopez, ki je svojega izbranca Bena Afflecka tokrat pustila doma skupaj z otroki. V obmorsko mestece je prišla s svojo ekipo vizažistov, spremljal pa jo je njen dolgoletni menedžer Benny Medina.

Zvezdnica je modne navdušence in tudi tiste, ki to niso, navdušila z izbiro oblačil in glamuroznim videzom. Tokrat je nosila oblačila italijanske modne hiše Dolce & Gabbana – za to posebno priložnost je izbrala hlače, zgornji del s cvetličnim potiskom in čevlje z visoko peto, videz pa je dopolnila z ujemajočim se ogrinjalom, zlato torbico in naglavnim okrasjem.

Zvezdnico so fotografi ujeli, ko je zapuščala hotel San Clemente in se vkrcala na čoln, s katerim so jo pripeljali na Trg svetega Marka, kjer je potekala modna revija.

A ob poplavi fotografij, ki so prišle v javnost, so zvesti oboževalci na njenem ogrinjalu opazili etiketo, ki jo je nekdo pozabil odstraniti. Ker je tisti dan zelo pihalo, je ogrinjalo zaplapolalo v zraku.