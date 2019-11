Spolna neenakost med zvezdniki prisotna tudi po njihovi smrti

Od leta 2001 revija Forbes vsako leto objavi seznam najpremožnejših pokojnih zvezdnikov. V skoraj dveh desetletjih se je med 52 slavnimi pokojniki znašlo le pet ženskih imen, med katerimi sta bili igralki Marilyn Monroe in Elizabeth Taylor , striptizerka in pin-up model Bettie Page , kantavtorica Jenni Rivera in glasbenica Whitney Houston .

Neenakopravnost med spoloma je prisotna že od začetka človeštva in čeprav danes živimo v družbi, ki si prizadeva za odpravo vseh oblik neenakosti, se slednje še vedno odražajo v mnogih sferah naših življenj. Ubežati ji niso uspele niti nekatere največje zvezdniške ikone, ki so za seboj zapustile bogato glasbeno, filmsko in predvsem kulturno dediščino.

Na seznamu načeloma vsako leto kraljujejo moški, med katerimi velja izpostaviti glasbeni ikoni Michaela Jacksona in Elvisa Preslyja ter ustvarjalca risanih filmov Charlesa Schulza . Izjema se je zgodila leta 2012, ko je za najpremožnejšo pokojno zvezdnico obveljala Elizabeth Taylor – temu pa je botrovala dražba njenih osebnih predmetov, ki je potekala leto dni pred tem in na kateri je bilo prodanih vseh 1800 razstavljenih kosov.

Michael Jackson, ki je umrl leta 2009, je leto dni kasneje zasedel prvo mesto omenjene Forbesove lestvice in se na prvem mestu obdržal v vseh naslednjih letih, razen leta 2012, ko ga je, kot smo omenili, izpodrinila pokojna Elizabeth Taylor. Jacksonovi zaslužki so bili vrtoglavi tudi po njegovi smrti – še najbolj leta 2016, ko ga je spremljal zaslužek v višini skoraj 750 milijonov evrov. Za primerjavo: Marilyn Monroe, ki se je med zgoraj naštetimi imeni pokojnih ženskih zvezdnic v letošnjem letu uvrstila na prvo mesto, je s svojo podobo in imenom zaslužila skoraj 12 milijonov evrov. Podoba vseh ostalih pokojnih zvezdnic se je torej tržila za veliko manj.

Moški so skozi zgodovino praviloma vedno prejemali višja plačila in uživali večjo čast in spoštovanje kot ženske. Slednje, naj so bile še tako uspešne, so vedno spremljali različni predsodki in stereotipi. Ženskam enostavno ni bilo dovoljeno 'tekmovati' z moškimi, njihove vloge pa so bile najpogosteje vloge nebogljenih, a izjemno zapeljivih in privlačnih žensk. V preteklosti niso dosegale preboja le zaradi svojih sposobnosti, temveč predvsem videza.

Njihova imena in podobe živijo tudi po smrti

Nedavno je vode razburkala novica, da se na velika platna vrača igralec James Dean, ki je umrl leta 1955. Nastopil bo v novem vientamskem vojnem filmu Finding Jack. Njegova podoba bo ustvarjena računalniško na podlagi starih posnetkov in fotografij, glas pa mu bo posodil nekdo drug. Novica je na Twitterju sprožila burne odzive številnih igralcev in zvezdnikov, ki so komentirali, da gre za dejanje, ki je do pokojne igralske ikone izjemno nespoštljiva.

Dean pa nikakor ni edini pokojni zvezdnik, katerega delo se bo nadaljevalo tudi po njegovi smrti. Na različne načine še vedno 'živijo' tudi številni drugi pokojni zvezdniki. Nat King Cole, pianist, ki je umrl leta 1965, je leta 1991 prek videoposnetka na odru spremljal svojo hčerko Natalie, katere glasbeni album Unforgettable … With Love, je bil nagrajen z grammyjem. Leta 2012 se je izvajalcema Snoop Dogguin Dr. Dreju na odru pridružil pokojni Tupac Shakur, katerega podoba je ravno tako oživela prek videoposnetka, podobno pa je pred zbrano publiko leta 2014 nastopil pokojni Michael Jackson, ki je bil v obliki holograma upodobljen na Billboardovi podelitvi glasbenih nagrad.

James Dean je v eni od svojih preteklih izjav povedal, da je edino pravo merilo za uspeh ''večno življenje'' in če je temu tako, potem ima velike možnosti za uspeh – tudi po smrti, čedalje večje število pokojnih zvezdnikov.

In zakaj je temu tako?

Tako za časa svojega življenja kot po smrti veljajo mnogi zvezdniki za izjemno močan kulturni katalizator. Posedujejo namreč tako simbolno kot ekonomsko vrednost, ki se nadaljuje tudi potem, ko so že pokojni. Njihova zvezdniška moč in priljubljenost se kažeta prek fotografij, filmov, številnih blagovnih znamk in celo posnetkov njihovih glasov. Ob tem, ko njihova imena in podobe živijo tudi po njihovi smrti, so še vedno vpeti v zaslužkarsko kolesje. A kot smo že prikazali, ne na enakopraven način.

Zapuščina številnih visoko profiliranih in uspešnih žensk ima predvsem seksualno vrednost – podobno, kot že v času njihovega življenja, ko se je njihova vrednost v večini primerov merila na podlagi njihove mladosti, lepote in senzualnosti. Precejšenj del njihove simbolne in ekonomske vrednosti je torej odvisen predvsem od njihovih teles, kar je več kot očiten pokazatelj spolne neenakopravnosti. Podobe pokojnih zvezdnic pogosto pristanejo na ovitkih čokolad, parfumov, ali pa krasijo takšne in drugačne dodatke za dom, osebne predmete in oblačila.