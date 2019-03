Spomini desetletnika: Bila sva kot poročen par

Te dni je na sporede prišel kontroverzni dokumentarni film o Michaelu Jacksonu z naslovom Leaving Neverland, ki govori o njegovem domnevnem zlorabljanju otrok, čeprav ga je sodišče spoznalo za nedolžnega. V filmu sta spregovorili dve njegovi domnevni žrtvi, James Safechuck in Wade Robson . Dokumentarec traja štiri ure, moška pa v njem trdita, da sta bila spolno zlorabljena. Robson je tako opisal, kako je Jackson masturbiral pred njim in mu božal genitalije, ko je bil on na vseh štirih, zlorabe naj bi se začele, ko je imel sedem let.

Dokumentarec pripoveduje tudi o tem, da je Jackson dajal nakit v zameno za spolne usluge ter da je uprizarjal celo lažne poroke, tako je James opisal svojo 'poroko': "Bila sva kot poročen par. Poroka je potekala v spalnici, imela sva tudi zaobljube, v katerih sva si prisegla, da bova skupaj za vedno. Bilo je prijetno. In prstan je bil lep, imel je diamante." Kot dokaz je pokazal prstan in dejal, da so spomini na to grenki. "Veste, rad imam nakit in rad sem ga imel že kot otrok. Zato so to uporabili proti meni." V dar je tako dobil kar nekaj nakita: "Šli smo v draguljarno in se pretvarjali, da kupujemo nakit za nekoga drugega ..."

James naj bi pevca spoznal na snemanju reklame, le nekaj mesecev od srečanja pa naj bi se začele zlorabe. Takrat je imel deset let. Zaradi vseh teh manipulacij je bil James zaljubljen v Jacksona. "Bila sva popolnoma zaljubljena. Ko nisem bil z njim, sem mislil nanj ... Nekaj najlepšega je bilo, ko me je poklical. Prišel je do mene, šla sva po nakupih, se cel dan družila, nato pa odšla v njegovo stanovanje v Los Angelesu."