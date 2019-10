Igralec James Van Der Beek , vsem dobro poznan predvsem iz izredno priljubljene serije Simpatije, je sporočil veselo novico, da z ženo Kimberly Brook pričakujeta novega družinskega člana, to bo njun že šesti otrok: "Navdušeno sporočamo, da nas je izbral še en majhen kupček veselja," je navdušeno zapisal na Instagramu in zraven dodal, da sta se s soprogo odločila, da prvi ultrazvok posname tudi ekipa ameriške oddajeZvezde plešejo, kjer zvezdnik tudi nastopa: "To je nekaj, kar NIKOLI nisem mislil, da bomo kdaj storili ... Toda s Kimberly sva bila v preteklosti že trikrat v situaciji, kjer sva na prvem pregledu izvedela, da otrok nima srčnega utripa ali pa otroka zaradi spontanega splava sploh ni več, zato sva želela ta trenutek deliti z vsemi," je še iskreno zapisal.

Zaradi težav v nosečnosti je želel zvezdnik spregovoriti o spontanem splavu, ki prizadene veliko ljudi, a se o tem še vedno ne govori: "Spontani splav je nekaj, o čemer ljudje le redko govorijo ... Toda okoli tega ne bi smelo biti sramu ... Zato smo se odločili, da se bomo izpostavili – ne vedoč, kakšne bodo posledice – prizadevamo si namreč, da spregovorimo o tej stigmi in opogumimo ljudi, ki so šli skozi enake ali podobne izkušnje, da spregovorijo in začutijo ljubezen in podporo prijateljev ter družine, ko jo najbolj potrebujejo. Na srečo smo tokrat s pregleda odšli s solzami veselja."

James in Kimberly sta se poročila leta 2010 in imata devetletnoOlivio, sedemletnega Joshua, petletno Annabel, triletno Emilio in 15-mesečnoGwendolyn.