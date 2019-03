Spopad stilov na rdeči preprogi: najboljše in najslabše oblečeni

V Los Angelesu so šestič podelili glasbene nagrade iHeartRadio, kjer nagrajujejo najbolj priljubljene glasbenike preteklega leta na podlagi poslušanosti na radiu, v več kategorijah pa glasujejo tudi poslušalci.

Med drugim so na podelitvi slaviliAriana Grande, ki je osvojila nagradi za najboljši pop album leta(Thank U, Next) in najboljšo glasbenico leta, glasbenik leta je Drake, najboljša skupina5 Seconds Of Summer, Taylor Swiftje osvojila nagrado za najboljšo turnejo, umetnik desetletja jeGarth Brooks, Alicia Keys je dobila nagrado za inovatorko, najbolj všečkan bend so Imagine Dragons, ki so slavili tudi v kategoriji najboljši alternativni izvajalec. Twenty One Pilots so slavili v kategoriji najboljši rock album(Trench), Panic! at the Disco v kategoriji najboljši alternativni album (Pray for the Wicked), dance album leta pa je Sick Boy dua The Chainsmokers. Rock pesem leta je Safari Songskupine Greta Van Fleet, najboljša alternativna pesem pa High Hopesskupine Panic! At the Disco. Za najboljše sodelovanje sta poskrbelaBruno Mars in Cardi B s pesmijo Finesse (Remix), raperka pa je slavila tudi v kategoriji hip hop glasbenica leta.