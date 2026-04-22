Tuja scena

Spor glede oblek: Oče Amy Winehouse izgubil tožbo

London, 22. 04. 2026 07.00

E.K.
Znamenita zapuščina Amy Winehouse znova polni naslovnice. Njen oče je izgubil sodno bitko proti njenim nekdanjim prijateljicam, ki sta na dražbi s prodajo pevkinih oblek iztržili več kot milijon evrov. Sodnica je namreč med drugim poudarila, da je bila pokojna zvezdnica znana po svoji izjemni radodarnosti.

Londonska sodnica je zavrnila tožbo, ki jo je oče pokojne Amy Winehouse, Mitch Winehouse, vložil proti njenima prijateljicama zaradi prodaje pevkinih oblačil na dražbah. Tožba proti Catrioni Gourlay in Naomi Parry je svoj epilog dobila v ponedeljek, več let po tem, ko sta na dražbah prodali pevkino garderobo v vrednosti 1,1 milijona evrov, domnevno brez njegove vednosti.

Parry in Gourlay sta zatrdili, da je vseh 141 prodanih kosov – vključno s svileno obleko, ki jo je Amy nosila na svojem zadnjem nastopu v Srbiji – bilo v njuni lasti, saj naj bi jima jih pokojna prijateljica podarila pred svojo tragično smrtjo leta 2011. Winehouse, ki je upravitelj zapuščine svoje hčerke, pa je trdil, da ženski nista bili upravičeni do prodaje predmetov in da sta prodajo namerno prikrili, razkrivajo sodni dokumenti, ki jih je pridobila revija People.

"G. Winehouse je očitno močan človek, a hkrati tudi nekdo, ki je utrpel veliko tragedijo zaradi izgube hčerke. Od Amyjine smrti si je močno prizadeval ohraniti spomin nanjo ... Prav tako je Amyjino premoženje ... g. Winehousea osebno izjemno obogatilo," je dejala sodnica Sarah Clarke in dodala: "G. Winehouse je zato razumljivo občutljiv na vsakogar, za katerega meni, da izkorišča Amyjin spomin, zlasti za finančno korist, in si prizadeva za promocijo, a po mojem mnenju si enako prizadeva tudi za to, da bi družina še naprej imela finančno korist."

Clarke je med drugim dejala, da je pevkin oče sprva razmišljal o sodelovanju na eni od dražb leta 2021 in tedaj izjavil, da bi bil ves izkupiček namenjen fundaciji Amy Winehouse. Ko pa je do dražbe dejansko prišlo, si je premislil in zahteval, da bi 30 % izkupička prejela fundacija, preostalih 70 % pa bi ostalo del njihovega premoženja.

V sodnih dokumentih je navedeno tudi, da je Winehouse Naomi Parry ponudil 250.000 dolarjev (230.000 evrov) v zameno za izkupiček, ki bi ga dosegla na dražbi. Parryjeva naj bi mu na to po poročanju omenjenega medija odgovorila, da bi "raje zažgala denar, kot da bi mu dala en sam cent." Sodnica naj bi pri zavrnitvi tožbe proti Amyjinima prijateljicama upoštevala tudi dejstvo, da je bila pevka znana po svoji izjemni radodarnosti ter da je pogosto velikodušno razdajala svoje premoženje.

Amy Winehouse je bila vplivna britanska pevka in tekstopiska, ki je zaslovela v začetku 21. stoletja. Znana je bila po svojem edinstvenem, globokem glasu in mešanici glasbenih žanrov, kot so soul, jazz in R&B. Njen album 'Back to Black' iz leta 2006 velja za enega najbolj prodajanih albumov v zgodovini britanske glasbe, pevka pa je z njim osvojila pet nagrad grammy v enem večeru. Njena glasba in prepoznaven videz sta močno zaznamovala pop kulturo tistega časa, njena prezgodnja smrt leta 2011 pa je sprožila globalno razpravo o pritisku slave in duševnem zdravju umetnikov.

Fundacija Amy Winehouse (Amy Winehouse Foundation) je neprofitna organizacija, ki so jo po pevčini smrti leta 2011 ustanovili njeni družinski člani. Glavni cilj fundacije je pomoč mladim, ki se soočajo s težavami, povezanimi z zasvojenostjo z drogami in alkoholom, ter podpora tistim, ki so v stiski zaradi socialne izključenosti ali revščine. Fundacija izvaja različne programe za preprečevanje zlorabe substanc, nudi izobraževalno podporo in glasbeno terapijo, s čimer želi nadaljevati Amyjino zapuščino in pomagati ranljivim posameznikom pri premagovanju življenjskih ovir.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Katy Perry namesto kovancev v vodnjak Di Trevi pomočila kreditno kartico

bibaleze
Portal
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
vizita
Portal
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
cekin
Portal
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
'Kot Hrvaška, a ceneje'
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
moskisvet
Portal
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
okusno
Portal
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Izjemno hranljiv obrok po zgledu stoletnikov
Izjemno hranljiv obrok po zgledu stoletnikov
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
voyo
Portal
Kmetija
Nevarna četrt
Nevarna četrt
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
