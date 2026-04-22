Spor glede oblek: Oče Amy Winehouse izgubil tožbo

Londonska sodnica je zavrnila tožbo, ki jo je oče pokojne Amy Winehouse , Mitch Winehouse , vložil proti njenima prijateljicama zaradi prodaje pevkinih oblačil na dražbah. Tožba proti Catrioni Gourlay in Naomi Parry je svoj epilog dobila v ponedeljek, več let po tem, ko sta na dražbah prodali pevkino garderobo v vrednosti 1,1 milijona evrov, domnevno brez njegove vednosti.

Parry in Gourlay sta zatrdili, da je vseh 141 prodanih kosov – vključno s svileno obleko, ki jo je Amy nosila na svojem zadnjem nastopu v Srbiji – bilo v njuni lasti, saj naj bi jima jih pokojna prijateljica podarila pred svojo tragično smrtjo leta 2011. Winehouse, ki je upravitelj zapuščine svoje hčerke, pa je trdil, da ženski nista bili upravičeni do prodaje predmetov in da sta prodajo namerno prikrili, razkrivajo sodni dokumenti, ki jih je pridobila revija People.

"G. Winehouse je očitno močan človek, a hkrati tudi nekdo, ki je utrpel veliko tragedijo zaradi izgube hčerke. Od Amyjine smrti si je močno prizadeval ohraniti spomin nanjo ... Prav tako je Amyjino premoženje ... g. Winehousea osebno izjemno obogatilo," je dejala sodnica Sarah Clarke in dodala: "G. Winehouse je zato razumljivo občutljiv na vsakogar, za katerega meni, da izkorišča Amyjin spomin, zlasti za finančno korist, in si prizadeva za promocijo, a po mojem mnenju si enako prizadeva tudi za to, da bi družina še naprej imela finančno korist."

Clarke je med drugim dejala, da je pevkin oče sprva razmišljal o sodelovanju na eni od dražb leta 2021 in tedaj izjavil, da bi bil ves izkupiček namenjen fundaciji Amy Winehouse. Ko pa je do dražbe dejansko prišlo, si je premislil in zahteval, da bi 30 % izkupička prejela fundacija, preostalih 70 % pa bi ostalo del njihovega premoženja.

V sodnih dokumentih je navedeno tudi, da je Winehouse Naomi Parry ponudil 250.000 dolarjev (230.000 evrov) v zameno za izkupiček, ki bi ga dosegla na dražbi. Parryjeva naj bi mu na to po poročanju omenjenega medija odgovorila, da bi "raje zažgala denar, kot da bi mu dala en sam cent." Sodnica naj bi pri zavrnitvi tožbe proti Amyjinima prijateljicama upoštevala tudi dejstvo, da je bila pevka znana po svoji izjemni radodarnosti ter da je pogosto velikodušno razdajala svoje premoženje.